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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Підрив Каховської ГЕС є підставою для санкцій проти російської атомної галузі – МЗС

МЗС України
Фото: Depositphotos

Підрив дамби Каховської ГЕС безпосередньо впливає на безпеку Запорізької атомної електростанції (АЕС). Цей злочин РФ має бути підставою для запровадження санкцій проти російської атомної галузі.

Про це розповіла на брифінгу директорка Департаменту економічної дипломатії Міністерства закордонних справ України Олександра Василенко.

Вона нагадала, що після підриву ГЕС Україна закликала країни ЄС і Великої сімки невідкладно розглянути санкції проти російської ракетної індустрії та атомної галузі.

– Підрив Каховської ГЕС – це прямий індикатор того, що порушено систему безпеки одного з найбільших українських ядерних об’єктів, Запорізької атомної станції…Тому так, цей діалог (щодо застосування санкцій проти атомної галузі РФ. – Ред.) ведеться, – наголосила Василенко.

Коментуючи 11-й пакет санкцій, над яким зараз працює Євросоюз, вона нагадала, що основну увагу в ньому приділено припиненню логістичного та фінансового обходу обмежень.

Київ наполягає на розширенні списку товарів подвійного призначення, прекурсорів, хімічних елементів, друкованих плат, які використовуються в ядерній і ракетобудівній сфері.

Крім того, Україна привертає увагу до військово-промислового комплексу РФ, тих підприємств, які поки не потрапили під санкції, а також до всього ланцюжка виробництва російської бронетехніки та крилатих ракет.

– Ми бачимо, як РФ розвиває коридор південь-північ, щоб отримувати санкційні товари. Це зв’язок РФ із Іраном. Ми намагаємося зробити так, щоб цей коридор не розвивався. Ми говоримо зі страховими компаніями, з компаніями, які надають фінансові послуги для перевізників, щоб унеможливити постачання, – додала Василенко.

Як відомо, в ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали греблю Каховської ГЕС. Через це затоплені десятки населених пунктів на обох берегах Дніпра.

Після підриву дамби рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, і це загрожує безпеці Запорізької АЕС.

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Джерело: Media Center Ukraine

Війна в Україні, ЗАЕС, Каховська ГЕС, МЗС України
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