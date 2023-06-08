Повінь зруйнувала позиції окупантів на лівому березі Херсонщини – ISW

Повінь від підриву Каховської дамби знищила багато польових укріплень першої лінії оборони російських окупантів.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Інфрачервона зйомка, зроблена о 04:00 ранку 7 червня, показує, що повінь значно пошкодила російські оборонні позиції на лівому березі Дніпра, особливо на першій лінії в Голій Пристані та Олешках.

Різні джерела повідомляють, що Олешки, Гола Пристань, Козачі Лагері та Дніпряни майже повністю затоплені, у деяких районах рівень води піднявся до висоти одноповерхових будинків.

За даними аналітиків ISW, повінь, імовірно, змусила російських військових тікати й залишити військову техніку в Олешках і Голій Пристані. Саме з цих населених пунктів росіяни обстрілювали Херсон.

Як заявила представниця Оперативного командування Південь Наталя Гуменюк, окупанти відійшли на відстань від 5 до 15 км від зони повені – тепер ворожа артилерія не зможе досягати деяких населених пунктів на правому березі Дніпра.

Глава окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що руйнування дамби вигідне для російської оборони, оскільки зупинить просування українських військ через річку.

За даними української влади, станом на 7 червня частково або повністю затоплено 29 населених пунктів, 19 з яких розташовані на контрольованій Україною території, а 10 – на окупованих територіях.

Аналітики зазначають, що повінь посилиться і ще більше змінить географію Херсонської області протягом наступних 72 годин.

Джерело : ISW

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