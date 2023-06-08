Що буде із Запорізькою АЕС: чи можлива аварія через падіння рівня в Каховському водосховищі

Очільник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що підрив Каховської греблі та падіння рівня води у водосховищі становитимуть небезпеку для Запорізької АЕС.

Станом на вечір 7 червня рівень води у водосховищі впав до 14,03 м. У МАГАТЕ зазначають, що якщо рівень опуститься нижче 12,7 м, ЗАЕС більше не зможе перекачувати воду з водосховища до охолоджувальних резервуарів. А це може статися протягом найближчих двох днів.

За повного заповнення всіх ставків-охолоджувачів води буде достатньо для охолодження шести реакторів ЗАЕС, а також відпрацьованого палива протягом кількох місяців. Попри те, що всі шість реакторів АЕС зараз зупинено, їм, як і раніше, потрібне охолодження.

Де розташована Запорізька атомна станція і що там відбувається зараз

Запорізька атомна електростанція розташована у місті Енергодар на березі Каховського водосховища в Запорізькій області. АЕС введена в експлуатацію у листопаді 1984 року. Це найбільша в Європі й третя у світі за потужністю атомна електростанція. ЗАЕС має шість енергоблоків по 1 млн кВт кожен.

ЗАЕС щорічно генерувала близько 40 млрд кВт/год електроенергії – це п’ята частина усього річного виробництва електроенергії в Україні.

4 березня 2022 року російські війська окупували ЗАЕС. Згодом російська компанія Росатом заявила про свій контроль над АЕС. Станцію продовжує обслуговувати український персонал під контролем Росії.

Під час обстрілів ЗАЕС росіяни пошкодили низку об’єктів на території станції, і за попередніми оцінками, завдано збитків на суму в 18,3 млрд грн.

Також окупаційні війська перетворили ЗАЕС на військову базу, стягнули туди чимало зброї та важкої техніки. А підвальні приміщення станції загарбники використовують для тортур над місцевим населенням та працівниками АЕС.

Що може статися на ЗАЕС

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив на значному ризику того, що атомна електростанція може залишитися без необхідної кількості води для охолодження шести реакторів. Саме з Каховського водосховища вода надходила на ЗАЕС.

За його словами, у найгіршому випадку без охолодження в реакторах відбудеться ядерний розплав, що призведе до трагічних екологічних наслідків.

У коментарі Фактам ICTV доктор наук, професор Інституту електрофізики і радіаційних технологій Харківського університету ім. Каразіна Сергій Литовченко зауважив, що на Запорізькій АЕС є певні запаси води, не пов’язані з Дніпром і водосховищем. Але падіння рівня і відхід води з водосховища може завадити поповнювати запаси води. Це своєю чергою порушить режим експлуатації станції, що може призвести до суттєвих екологічних проблем.

Сергій Литовченко зауважив, що ядерні енергоблоки на ЗАЕС зараз працюють у холостому режимі, тому тієї кількості води, яку зазвичай використовували, коли АЕС працювала на повну, вже не потрібно.

За словами професора, недостатність охолодження системи, без будь-яких інших чинників, може призвести до теплового викиду – не ядерного вибуху. Наслідком теплового викиду може бути забруднення радіоактивними матеріалами певної території.

Проте Сергій Литовченко не береться прогнозувати, яка саме територія може бути забруднена, адже на це впливатиме низка факторів: скільки реакторів зачепить вибух, чи зачепить сховище радіоактивних відходів тощо.

– Вибух маловірогідно, але можливий. Вибух – це найгірший варіант, хоча від таких теплових викидів реактори зазвичай захищені, – зауважив професор.

Наступного тижня генеральний директор МАГАТЕ Гроссі вирушить на Запорізьку ТЕС, щоб оцінити ситуацію, що склалася після пошкодження дамби.

Раніше у коментарі Фактам ICTV голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко розповіла, що якщо російські військові спровокують аварію на ЗАЕС, то ситуація може бути подібною до аварії на японській АЕС у Фукусімі у 2011 році, коли катастрофу спричинили землетрус і цунамі.

Або ж це можна буде порівняти з аварією на американській АЕС Три-Майл-Айленд (Three Mile Island), яка сталася через порушення охолодження ядерного палива в одному з реакторів у березні 1979 року.

Катастрофічною проблемою може стати ситуація, коли ЗАЕС втратить усі джерела електропостачання – тоді розпочнеться плавлення ядерного палива. І, як результат, можливий викид радіоактивних речовин.

Якщо на ЗАЕС вибухне реактор, то відбудеться викид ядерного палива і таких радіоактивних речовин, як стронцій-90, йод-131 і цезій-137.

У разі ядерного вибуху на ЗАЕС площа потенційно забруднених територій може сягнути 2 млн кв. км. Наприклад, потенційно забруднені території після аварії на ЧАЕС становили 200 тис. кв. км. Площа зони відчуження довкола Запорізької АЕС може становити близько 30 тис. кв. км – це майже вдесятеро більше, ніж Чорнобильська зона.

Майже вся територія Запорізької області може стати непридатною для проживання протягом сотні років. Радіаційного впливу можуть зазнати 1 млн людей (після аварії на ЧАЕС – 600 тис.).

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