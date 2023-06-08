Шкода позиціям ЗСУ – мінімальна: Гуменюк про наслідки підриву Каховської ГЕС

Оскільки правий берег Дніпра вищий за лівий, позиції Сил оборони майже не постраждали через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС.

Про це заявила в ефірі телемарафону Єдині новини речниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

– Ми усвідомлювали імовірний розвиток таких подій, і саме тому зараз Сили оборони долучені, зокрема, і до рятувальних операцій з евакуації людей. Фактично наші позиції не постраждали, тому що ми розуміли, як буде розливатися Дніпро. Враховуючи, що правий берег вищий за лівий, шкода нашим позиціям – мінімальна, – зауважила вона.

За її словами, підтоплення більше позначилося саме на лівобережжі, зокрема на першій лінії оборони окупантів – там, де вони влаштували мінно-вибухові огородження.

Раніше Гуменюк розповіла, що росіяни почали відтягувати свої підрозділи на лівому березі за декілька днів до самого теракту на Каховській ГЕС, і наразі вони відійшли на різну відстань в залежності від розливу води – від 5 до 15 км.

Фото: Ukraine Media Center Odesa

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