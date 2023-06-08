Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Вірменія не союзник Росії у війні проти України – Пашинян
Інфографіка
Як 10 чорнобильських зон: можливі наслідки аварії на Запорізькій АЕС
Бомбосховища Києва: де шукати укриття в разі надзвичайної ситуації
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Товари використовували для війни проти України. ДБР затримало очільників концерну, який працював на РФ

ДБР
Фото: УНІАН

Затримано власників і топменеджмент концерну, який продовжував забезпечувати російський ВПК навіть після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє ДБР.

Зазначено, що організатором злочинної схеми є екснардеп від Партії регіонів. До складу злочинної організації увійшли щонайменше 14 осіб, з-поміж близьких родичів екснардепа, менеджменту промислово-інноваційної групи компаній та громадян Росії.

Наразі проводяться обшуки. Зокрема, у колишнього нардепа знайдено книги, які звеличують Росію та пропагують її імперські наративи, російські відзнаки та навіть комсомольський значок. У деяких підозрюваних були знайдені паспорти РФ й договори з країною-агресором.

Промислово-інноваційна група компаній з 2014 року забезпечувала держпідприємства РФ високоефективними вузлами, агрегатами, деталями пневматичного обладнання.

Товари використовували для війни проти України. ДБР затримало очільників концерну, який працював на РФ
Товари використовували для війни проти України. ДБР затримало очільників концерну, який працював на РФ
Товари використовували для війни проти України. ДБР затримало очільників концерну, який працював на РФ
Товари використовували для війни проти України. ДБР затримало очільників концерну, який працював на РФ
Товари використовували для війни проти України. ДБР затримало очільників концерну, який працював на РФ
Товари використовували для війни проти України. ДБР затримало очільників концерну, який працював на РФ
Товари використовували для війни проти України. ДБР затримало очільників концерну, який працював на РФ
Товари використовували для війни проти України. ДБР затримало очільників концерну, який працював на РФ
Товари використовували для війни проти України. ДБР затримало очільників концерну, який працював на РФ
Товари використовували для війни проти України. ДБР затримало очільників концерну, який працював на РФ

– Відправлена до країни-агресора продукція використовується у військовій сфері, а саме безпосередньо у ВПК РФ, зокрема на Донецькому та Запорізькому напрямках під час ведення агресивної війни проти нашої держави, – зазначають правоохоронці.

Концерн посідав друге місце у постачанні товарів для російських компаній, експортуючи 95% виробленої в Україні продукції. З 24 лютого 2022 року ділки поставили до Росії комплектовань щонайменше на понад 160 млн грн.

Після повномасштабного вторгнення власники продовжили співпрацю з агресором, налагодивши постачання через підконтрольні іноземні та російські фірми-прокладки. Саме ці компанії відправляли “замовлення” українському виробнику нібито для потреб третьої сторони.

Читайте також
Їздив до Москви на “курси” під час окупації: СБУ затримала чиновника Херсонської ОВА
СБУ затримала посадовця Херсонської ОВА

Джерело: ДБР
Війна в Україні, ДБР, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Шкода позиціям ЗСУ – мінімальна: Гуменюк про наслідки підриву Каховської ГЕС
Наталя Гуменюк
Україна має хороші перспективи для виробництва ракет дальністю понад 1 тис. км – Резніков
Олексій Резніков
Низка країн обговорюють передавання Україні винищувачів F-18 – ЗМІ
Товари використовували для війни проти України. ДБР затримало очільників концерну, який працював на РФ
Кілометри траншей і замінована територія. У ЗСУ розповіли деталі підготовки до оборони Бахмута
Сергій Череватий
Підрив Каховської ГЕС є підставою для санкцій проти російської атомної галузі – МЗС
МЗС України
Відео
Підрив ГЕС: Маляр заявила, що РФ просуває свої наративи через проплачені статті в ЗМІ

Поява у західних ЗМІ фейків про нібито підрив Каховської ГЕС із боку ЗСУ - це звичайна тактика РФ, повідомила Ганна Маляр.

Марія Степанюк, Яна Брензей
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (07.06.2023)
Товари використовували для війни проти України. ДБР затримало очільників концерну, який працював на РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (07.06.2023)
Товари використовували для війни проти України. ДБР затримало очільників концерну, який працював на РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (07.06.2023)
Товари використовували для війни проти України. ДБР затримало очільників концерну, який працював на РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (07.06.2023)
Товари використовували для війни проти України. ДБР затримало очільників концерну, який працював на РФ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь