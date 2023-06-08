Товари використовували для війни проти України. ДБР затримало очільників концерну, який працював на РФ

Затримано власників і топменеджмент концерну, який продовжував забезпечувати російський ВПК навіть після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє ДБР.

Зазначено, що організатором злочинної схеми є екснардеп від Партії регіонів. До складу злочинної організації увійшли щонайменше 14 осіб, з-поміж близьких родичів екснардепа, менеджменту промислово-інноваційної групи компаній та громадян Росії.

Наразі проводяться обшуки. Зокрема, у колишнього нардепа знайдено книги, які звеличують Росію та пропагують її імперські наративи, російські відзнаки та навіть комсомольський значок. У деяких підозрюваних були знайдені паспорти РФ й договори з країною-агресором.

Промислово-інноваційна група компаній з 2014 року забезпечувала держпідприємства РФ високоефективними вузлами, агрегатами, деталями пневматичного обладнання.

– Відправлена до країни-агресора продукція використовується у військовій сфері, а саме безпосередньо у ВПК РФ, зокрема на Донецькому та Запорізькому напрямках під час ведення агресивної війни проти нашої держави, – зазначають правоохоронці.

Концерн посідав друге місце у постачанні товарів для російських компаній, експортуючи 95% виробленої в Україні продукції. З 24 лютого 2022 року ділки поставили до Росії комплектовань щонайменше на понад 160 млн грн.

Після повномасштабного вторгнення власники продовжили співпрацю з агресором, налагодивши постачання через підконтрольні іноземні та російські фірми-прокладки. Саме ці компанії відправляли “замовлення” українському виробнику нібито для потреб третьої сторони.

Джерело : ДБР

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