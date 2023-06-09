Бельгія передасть Україні 105-мм снаряди на €32,4 млн

Бельгія передасть Україні 105-мм артилерійські снаряди на суму €32,4 млн.

Про це заявив речник Міноборони Бельгії, повідомляє Reuters.

Боєприпаси закуплять у бельгійської промисловості, вони будуть доставлені в Україну якнайшвидше.

Зазначається, що Бельгія вже надала Україні летальної та нелетальної військової підтримки на €306 млн.

Сьогодні також стало відомо, що США виділили ЗСУ пакет допомоги на $2,1 млрд.

За даними Пентагону, підтримка містить критично важливі для української армії засоби протиповітряної оборони та боєприпаси.

До пакету, серед іншого, увійшли додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot, артилерійські боєприпаси калібру 105 мм і 203 мм, ЗРК MIM-23 Hawk і боєкомплект до них.

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