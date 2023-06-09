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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

ДСНС не можуть постійно підвозити харчі та воду. Жителів затоплених районів закликають негайно евакуюватися

ДСНС не можуть постійно підвозити харчі та воду. Жителів затоплених районів закликають негайно евакуюватися
Фото: ДСНС
ДСНС не можуть постійно підвозити харчі та воду. Жителів затоплених районів закликають негайно евакуюватися
Фото: ДСНС
ДСНС не можуть постійно підвозити харчі та воду. Жителів затоплених районів закликають негайно евакуюватися
Фото: ДСНС
ДСНС не можуть постійно підвозити харчі та воду. Жителів затоплених районів закликають негайно евакуюватися
ДСНС не можуть постійно підвозити харчі та воду. Жителів затоплених районів закликають негайно евакуюватися
ДСНС не можуть постійно підвозити харчі та воду. Жителів затоплених районів закликають негайно евакуюватися

Задля безпеки населення ДСНС закликає громадян негайно евакуюватися з районів підтоплення на Херсонщині.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив тимчасовий виконувач обов’язків директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України Михайло Гриб.

За його словами, у районі Острів міста Херсон нині вкрай складна ситуація, район повністю затоплено. Вода досягає перших поверхів.

Тож хочу звернутися до всіх тих, хто ще не виїхав — вода зійде, проте це буде тривалий процес. Рятувальники не можуть постійно підвозити продукти харчування та воду. Тож закликаємо всіх покинути небезпечні ділянки. Ми маємо всі сили і засоби для того, щоб евакуювати людей, — повідомив Гриб. 

Він зазначив, що деякі люди перебувають на 6-7 поверхах, не хочуть евакуюватися, не дослухаються до прохань ДСНС виїхати. Чекають, що скоро вода спаде, і не розуміють, наскільки складна нині ситуація.

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Війна в Україні, ДСНС, Евакуація, екологічна катастрофа, Каховська ГЕС, Херсонська область
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