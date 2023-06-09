ДСНС не можуть постійно підвозити харчі та воду. Жителів затоплених районів закликають негайно евакуюватися

Задля безпеки населення ДСНС закликає громадян негайно евакуюватися з районів підтоплення на Херсонщині.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив тимчасовий виконувач обов’язків директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України Михайло Гриб.

За його словами, у районі Острів міста Херсон нині вкрай складна ситуація, район повністю затоплено. Вода досягає перших поверхів.

– Тож хочу звернутися до всіх тих, хто ще не виїхав — вода зійде, проте це буде тривалий процес. Рятувальники не можуть постійно підвозити продукти харчування та воду. Тож закликаємо всіх покинути небезпечні ділянки. Ми маємо всі сили і засоби для того, щоб евакуювати людей, — повідомив Гриб.

Він зазначив, що деякі люди перебувають на 6-7 поверхах, не хочуть евакуюватися, не дослухаються до прохань ДСНС виїхати. Чекають, що скоро вода спаде, і не розуміють, наскільки складна нині ситуація.

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