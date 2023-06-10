Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Ці перелякані очі, це була дуже щемка картина – автор фото про пса, який обіймає ногу волонтера
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Вірменія не союзник Росії у війні проти України – Пашинян
Плюнули в обличчя і назвали к*рвою. Маленька українка стала жертвою булінгу в Чехії
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Два Сонцепеки за 2 дні: на Запоріжжі ЗСУ знищили російську важку вогнеметну систему

військовий ЗСУ

Сьогодні, 9 червня, на Запорізькому напрямку українська самохідна гаубиця Паладин знищила російську важку вогнеметну систему ТОС-1 Солнцепек.

Відео опублікував журналіст Юрій Бутусов.

Довідка. ТОС-1А Солнцепек– це легенда російської пропаганди. Веде вогонь термобаричними боєприпасами, у залпі 24 снаряди, здатні накрити площу 200х200 метрів. Українські військові теж мають на озброєнні кілька таких систем, затрофеєних під час боїв проти окупантів.

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко повідомив, що минулої доби це вже другий документальний факт знищення ТОС-1А Сонцепек.

Нагадаємо, що за минулу добу Сили оборони України на різних ділянках фронту знищили щонайменше 1 010 російських загарбників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 471-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: ОК Північ

Війна в Україні
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Херсоні окупанти обстріляли рятувальників під час евакуації людей
Два Сонцепеки за 2 дні: на Запоріжжі ЗСУ знищили російську важку вогнеметну систему
Вибухи в Одесі та пакет допомоги у $2,1 млрд від США: 472-й день війни
Два Сонцепеки за 2 дні: на Запоріжжі ЗСУ знищили російську важку вогнеметну систему
В Одесі пролунали вибухи, повідомляють про загрозу запуску дронів
Збивають дрони
У Конгресі США внесли резолюцію із закликом надати Україні ATACMS
ATACMS
Багато тіл віднесло течією: мер Олешків про евакуацію людей на Херсонщині
Каховська ГЕС
Відео
Підрив ГЕС: Маляр заявила, що РФ просуває свої наративи через проплачені статті в ЗМІ

Поява у західних ЗМІ фейків про нібито підрив Каховської ГЕС із боку ЗСУ - це звичайна тактика РФ, повідомила Ганна Маляр.

Марія Степанюк, Яна Брензей
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (09.06.2023)
Два Сонцепеки за 2 дні: на Запоріжжі ЗСУ знищили російську важку вогнеметну систему
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (09.06.2023)
Два Сонцепеки за 2 дні: на Запоріжжі ЗСУ знищили російську важку вогнеметну систему
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (09.06.2023)
Два Сонцепеки за 2 дні: на Запоріжжі ЗСУ знищили російську важку вогнеметну систему
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (09.06.2023)
Два Сонцепеки за 2 дні: на Запоріжжі ЗСУ знищили російську важку вогнеметну систему
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь