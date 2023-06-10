Два Сонцепеки за 2 дні: на Запоріжжі ЗСУ знищили російську важку вогнеметну систему
Сьогодні, 9 червня, на Запорізькому напрямку українська самохідна гаубиця Паладин знищила російську важку вогнеметну систему ТОС-1 Солнцепек.
Відео опублікував журналіст Юрій Бутусов.
Довідка. ТОС-1А Солнцепек– це легенда російської пропаганди. Веде вогонь термобаричними боєприпасами, у залпі 24 снаряди, здатні накрити площу 200х200 метрів. Українські військові теж мають на озброєнні кілька таких систем, затрофеєних під час боїв проти окупантів.
Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко повідомив, що минулої доби це вже другий документальний факт знищення ТОС-1А Сонцепек.
Нагадаємо, що за минулу добу Сили оборони України на різних ділянках фронту знищили щонайменше 1 010 російських загарбників.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 471-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Фото: ОК Північ