Інформаційні бої не менш запеклі: Маляр про “вкиди” РФ щодо втрат ЗСУ

Російські окупанти періодично завищують втрати Збройних сил України на тому чи іншому напрямку. Як пояснила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, такі “вкиди” є частиною інформаційної війни.

Відповідні пояснення вона оприлюднила в своєму Telegram-каналі.

Маляр зазначила, що втрати на війні є неминучими. Однак варто враховувати, що РФ веде війну у двох вимірах: реальному та інформаційному.

– В інформаційному бої не менш запеклі. І в них теж є певні завдання, правила і закони, – заявила заступниця міністра.

Це, зокрема, стосується втрат на полі бою.

Маляр пояснила, що будь-яка сторона збройного конфлікту намагається показати втрати противника та засекретити власні під час активної фази боїв. Оскільки чим більше відкритих даних про противника, тим простіше прорахувати його плани та можливості.

У війні проти України РФ намагається отримати потрібні їй дані про ЗСУ через інформаційні “вкиди”. Таким чином агресор хоче спонукати українську сторону до виправдань та спростувань.

– Крім розвідки, а в росіян вона зараз дуже ускладнена на нашій території, є ще способи витягування потрібної інформації через вкидування в інформаційний простір провокацій. Таким чином можна змусити іншу сторону видати якомога більше інформації про себе, – розповіла Маляр.

За її словами, саме для цього окупанти поширюють дуже завищені цифри втрат ЗСУ, очікуючи, що українська сторона почне це спростовувати та видасть якісь дані.

З цією ж метою ворог поширює фейки про начебто зникнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного чи інших командувачів військ. Агресор очікує почути коментарі та спростування з демонстрацією на фото та відео локацій, де насправді перебувають командири.

– Тому треба розуміти, що ми інформацією теж воюємо, як і ворог, – підсумувала Маляр.

Як відомо, російські пропагандисти нещодавно поширювали фейк, що Валерій Залужний начебто дістав поранення під час ракетного удару по командному пункту. Для спростування цього головнокомандувач ЗСУ звернувся до українців.

Раніше окупанти вигадали фейк про зникнення Залужного, щоб деморалізувати українських військових у районі Бахмута.

Агресор також поширював брехню про начебто загибель українського військового командування.

Джерело: Telegram-канал Ганни Маляр

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