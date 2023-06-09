Карта бойових дій на 09.06.2023 – ситуація на фронті

На 471-шу добу повномасштабної війни Сили оборони дають відсіч російським окупантам, які основні сили кидають на Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар’їнський напрямки.

Як наголошують у Генеральному штабі Збройних сил України, важкі бої точаться за кожен квадратний метр.

Карта бойових дій в Україні на 09.06.2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 471-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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