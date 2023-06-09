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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Основна увага – ситуації на передовій: Зеленський провів Ставку

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

У п’ятницю, 9 червня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Основну увагу приділили ситуації на передовій.

Із доповідями виступили командувачі оперативних напрямків, головком, ГУР, Міністерство оборони, Мінстратегпром, МВС.

– Увага сконцентрована на всіх напрямках, де наші дії потрібні і де ворог може зазнати тих чи інших поразок. Наші оборонні дії, активні дії, наші здобутки на передовій. Обговорили детально постачання й розподіл боєприпасів, посилення нашої артилерії та ППО, – повідомив президент у вечірньому зверненні.

Також сьогодні Зеленський провів телефонні розмови з прем’єр-міністрами Японії та Нідерландів.

Глава держави поінформував партнерів про рятувальну операцію в південних районах, про наші нагальні потреби.

– З паном прем’єр-міністром Японії обговорили підготовку Глобального саміту миру та конференцію в Японії щодо відбудови й трансформації нашої країни після бойових дій. З паном прем’єр-міністром Нідерландів розмовляли про нашу подальшу оборонну співпрацю, скоординували наші позиції перед черговим Рамштайном. Рухаємося крок за кроком у посиленні нашого повітряного щита. Обговорили коаліцію Патріотів, тренування наших пілотів, – сказав Зеленський.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, Російська агресія
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