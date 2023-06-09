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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Рівень води у Каховському водосховищі впав ще на 0,4 м – що відомо та чим це загрожує ЗАЕС

Каховська ГЕС
Фото: УНІАН

Станом на 16:00 9 червня рівень води у Каховському водосховищі в районі Нікополя становить 11,33 м.

Про це повідомила пресслужба Укргідроенерго.

– Гідроелектростанції працюють зі зниженою потужністю, щоб зменшити наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС, – зазначили в компанії.

Тож від сьогоднішнього ранку рівень води знизився на 0,4 м, о 08:00 він становив 11,74 м.

З ранку 6 червня, коли було підірвано Каховську ГЕС, рівень води впав загалом вже на 5,1 м, тоді він становив 16,4 м.

Експерти міжнародної екологічної організації Greenpeace наголошують, що різке зниження рівня води у Каховському водосховищі становить ризик для Запорізької АЕС.

Зокрема, може обвалитися дамба, яка утримує воду у ставку, необхідному для охолодження ядерного палива всередині станції.

– Українська влада заявила, що очікує падіння рівня до 3 м протягом тижня з 17,4 м, як це було до руйнування Каховської дамби внаслідок дій Росії. Таке падіння рівня води збільшує тиск води на стінки дамби ставка охолодження електростанції, – йдеться у повідомленні.

Забезпечення альтернативного водопостачання планується українськими атомниками та Енергоатомом, але в умовах російської окупації це неможливо.

– Таке руйнування водойми-охолоджувача значно ускладнить постачання необхідної охолоджувальної води для шести реакторів та відпрацьованого ядерного палива на майданчику. Хоча п’ять реакторів перебувають у стані холодного зупину, а один – гарячого, залишкове тепло ядерного палива потребує постійного охолодження, – заявили в організації.

Вчора директор Укргідроенерго Ігор Сирота повідомляв, що рівень води у Каховському водосховищі впав нижче так званої мертвої точки – 12,7 м.

Це критичний рівень, коли вже не можна робити водозабір до населених пунктів та для Запорізької атомної електростанції.

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АЕС, Запорізька область, Каховська ГЕС, Укргідроенерго
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