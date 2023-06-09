Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Ці перелякані очі, це була дуже щемка картина – автор фото про пса, який обіймає ногу волонтера
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Вірменія не союзник Росії у війні проти України – Пашинян
Плюнули в обличчя і назвали к*рвою. Маленька українка стала жертвою булінгу в Чехії
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Три важливих моменти: як світ повинен реагувати на підрив Каховської ГЕС

Денис Шмигаль
Фото: Урядовий портал

Україна закликає світ реагувати на катастрофу на Каховській ГЕС діями, а не словами.

Про це на засіданні уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– По-перше, визнати очевидне – саме Росія є відповідальною за підрив. Покарання терористів за порушення законів і звичаїв війни та за екоцид буде невідворотним. По-друге, закликаємо до інтенсивної допомоги Україні, щоби мінімізувати наслідки катастрофи. Дякую тим, хто це вже робить. По-третє, важливим є втручання міжнародних організацій: ООН, Червоного Хреста та інших для порятунку тих, хто зараз в окупації, – говорить він.

Прем’єр сказав, що в лівобережній частині Херсонської області, що залишається під окупацією, ситуація критична, оскільки окупанти не рятують цивільне населення, блокують виїзд людей із зони лиха.

Читайте також
Глава МАГАТЕ запускає програму допомоги Україні у зв’язку з підривом Каховської ГЕС
Рафаель Гроссі

– Підрив Каховської ГЕС матиме тривалі наслідки. За даними Мінекології, екологічні збитки обчислюються у розмірі понад 55 млрд грн. Це попередні, не остаточні цифри. Затоплено також великі масиви сільськогосподарських земель. За даними Міністерства аграрної політики, 10 тисяч гектарів лише на правобережжі. Після сходження води потрібно відновлювати ґрунт і понад 30 систем зрошення, – заявив Шмигаль.

Він стверджує, що необхідно переглядати попередні розрахунки потреб України на відновлення, оскільки лише відстоювання ГЕС, за попередніми даними Укргідроенерго, коштуватиме орієнтовно 1 млрд євро, а ще стільки ж інші супутні роботи.

– Днями ми домовилися із Світовим банком про швидку оцінку збитків та потреб цієї катастрофи спільно з міжнародними партнерами. Це виклики, на які Україна та партнери мають синхронно реагувати. Ми говоримо не про втрати України, ми говоримо про втрати Європи. Відлуння теракту на Каховській ГЕС докотиться до всіх куточків континенту. Тому загальні загрози потребують спільних дій, – зауважив прем’єр.

Війна в Україні, Денис Шмигаль, Каховська ГЕС
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Іран допомагає Росії будувати завод із виробництва безпілотників – Білий дім
БПЛА Shahed
Бельгія передасть Україні 105-мм снаряди на €32,4 млн
Три важливих моменти: як світ повинен реагувати на підрив Каховської ГЕС
Супутники США зафіксували вибух на Каховській ГЕС перед її підривом – NYT
Каховська ГЕС
Через розпалювання війни: патріарху РПЦ Кирилу заборонили в’їзд до Естонії
Три важливих моменти: як світ повинен реагувати на підрив Каховської ГЕС
Військовий, який боронить Україну із чотирма братами, дав пораду тим, хто втомився від війни
Михайло Вікарій
Відео
Підрив ГЕС: Маляр заявила, що РФ просуває свої наративи через проплачені статті в ЗМІ

Поява у західних ЗМІ фейків про нібито підрив Каховської ГЕС із боку ЗСУ - це звичайна тактика РФ, повідомила Ганна Маляр.

Марія Степанюк, Яна Брензей
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (09.06.2023)
Три важливих моменти: як світ повинен реагувати на підрив Каховської ГЕС
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (09.06.2023)
Три важливих моменти: як світ повинен реагувати на підрив Каховської ГЕС
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (09.06.2023)
Три важливих моменти: як світ повинен реагувати на підрив Каховської ГЕС
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (09.06.2023)
Три важливих моменти: як світ повинен реагувати на підрив Каховської ГЕС
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь