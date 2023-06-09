Три важливих моменти: як світ повинен реагувати на підрив Каховської ГЕС

Україна закликає світ реагувати на катастрофу на Каховській ГЕС діями, а не словами.

Про це на засіданні уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– По-перше, визнати очевидне – саме Росія є відповідальною за підрив. Покарання терористів за порушення законів і звичаїв війни та за екоцид буде невідворотним. По-друге, закликаємо до інтенсивної допомоги Україні, щоби мінімізувати наслідки катастрофи. Дякую тим, хто це вже робить. По-третє, важливим є втручання міжнародних організацій: ООН, Червоного Хреста та інших для порятунку тих, хто зараз в окупації, – говорить він.

Прем’єр сказав, що в лівобережній частині Херсонської області, що залишається під окупацією, ситуація критична, оскільки окупанти не рятують цивільне населення, блокують виїзд людей із зони лиха.

– Підрив Каховської ГЕС матиме тривалі наслідки. За даними Мінекології, екологічні збитки обчислюються у розмірі понад 55 млрд грн. Це попередні, не остаточні цифри. Затоплено також великі масиви сільськогосподарських земель. За даними Міністерства аграрної політики, 10 тисяч гектарів – лише на правобережжі. Після сходження води потрібно відновлювати ґрунт і понад 30 систем зрошення, – заявив Шмигаль.

Він стверджує, що необхідно переглядати попередні розрахунки потреб України на відновлення, оскільки лише відстоювання ГЕС, за попередніми даними Укргідроенерго, коштуватиме орієнтовно 1 млрд євро, а ще стільки ж – інші супутні роботи.

– Днями ми домовилися із Світовим банком про швидку оцінку збитків та потреб цієї катастрофи спільно з міжнародними партнерами. Це виклики, на які Україна та партнери мають синхронно реагувати. Ми говоримо не про втрати України, ми говоримо про втрати Європи. Відлуння теракту на Каховській ГЕС докотиться до всіх куточків континенту. Тому загальні загрози потребують спільних дій, – зауважив прем’єр.

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