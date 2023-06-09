У Києві хочуть облаштувати укриття автоматизованою системою відкриття: КМДА про підсумки перевірки

У КМДА відзвітували про хід перевірки укриттів у місті Києві. Нині перевірено понад 90% об’єктів. Про це повідомив на брифінгу заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За словами Пантелеєва, після перевірки 90% об’єктів стало зрозуміло, що дві третини сховищ – придатні для використання, і третина – непридатна.

— З непридатних потенційно можуть бути використані 17%. Це ті укриття, в яких, здебільшого, треба навести лад. В частині випадків необхідні певні кошти для проведення ремонтних робіт. Це косметичний ремонт, також необхідно дообладнати їх сидіннями, – сказав він.

Пантелеєв додав, що 14% укриттів – це ті приміщення, які фактично використовуватися не можуть. Він додав, що там навіть іноді перебувати небезпечно.

— Ми всі знаємо, які є підвали у Києві – іноді стеля занизька, іноді в підвалах проходять магістральні трубопроводи опалення – це гаряча вода, що створює небезпеку та унеможливлює використання таких приміщень для укриття, – наголосив він.

Після аналізу укриттів у районах столиці стало зрозуміло, що більшість непридатних укриттів є в житлових будинках.

Всього придатними до використання є 2 943 укриття станом на 9 червня 2023 року. У 68% – забезпечено вільний доступ до них, у 28% – вільний доступ забезпечується протягом 5 хвилин, ще 4% були виявлені закритими.

Пантелеєв повідомив, що у Києві планують облаштувати укриття автоматизованою системою відкриття, а також встановити модульні залізобетонні об’єкти захисту.

Загалом у столиці планують оснастити близько 3 тис. укриттів та сховищ автоматизованою системою відкриття, щоб доступ до укриттів під час повітряної тривоги був гарантованим. Міська влада планує придбати та встановити як додаткові близько 200 модульних залізобетонних укриттів швидкого розгортання.

— Учора депутати на сесії ухвалили рішення про те, що на ремонт та облаштування укриттів цього року додатково спрямують 750 млн грн. Також ми проведемо позапланову інвентаризацію наявних підвальних та цокольних приміщень, щоб ними, де це технічно можливо, доповнити фонд захисних споруд.

Адже використання ворогом балістичної зброї спонукає нас створювати додаткові укриття в оперативній доступності для людей, насамперед, у спальних районах міста, – повідомив Пантелеєв.

Місто працює над оснащенням наявних споруд цивільного захисту автоматизованою системою доступу. Кодові системи вже розпочали тестувати у Дарницькому районі. І далі їх запровадять в усьому місті.

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