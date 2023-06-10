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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Вода відступає, немає світла: мер Нової Каховки про ситуацію в місті

Нова Каховка під водою

У тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області почав спадати рівень води після повені, спричиненої підривом Каховської ГЕС.

Водночас місто залишається без світла. Про це повідомив мер Володимир Коваленко.

– Щодо Нової Каховки, то вода відступає, вона тепер залишилася у парковій зоні, у нижній частині міста, де в перші години було затоплено і де була найбільша хвиля – вона до шести метрів доходила: в районі Казкової діброви. Ця частина ще залишається підтопленою, але там немає житлового фонду, – сказав він.

Коваленко зауважив, що російські військові залишаються у Новій Каховці, вони “піднялися на рівень незатоплених вулиць”.

За словами мера, “набагато важча і страшніша” ситуація в селі Корсунка, яке входить до складу Нової Каховки. Жителям ніхто не повідомив, що йде підтоплення.

– Вивезення не було організоване, а рівень води у цьому селі був у три метри. Сьогодні деякі з підтоплених будинків склалися, вони були глинобитні. Затопило гімназію, монастир, бібліотеку, клуб, розмило кладовище. Не хочеться в це вірити, але місцева жінка казала: я бачила, по місту пливли небіжчики і труни, – розповів Коваленко.

Із Корсунки більшість людей виїжджали самостійно. Представники окупаційної адміністрації питали в жителів, чи мають вони російські паспорти і пропонували “їхати в Челябінськ”.

Наразі, за даними мера, вода в Корсунці потроху почала спадати: “З трьох метрів 80 сантиметрів уже пішло”.

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Джерело: Радіо Свобода
Каховська ГЕС, Нова Каховка, Херсонська область
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