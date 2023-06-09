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Вивозили речі з готелів та баз відпочинку: на Херсонщині окупанти активно мародерили перед підривом ГЕС

Вивозили речі з готелів та баз відпочинку: на Херсонщині окупанти активно мародерили перед підривом ГЕС

Перед підривом Каховської ГЕС російські військові почали активніше мародерити на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Напередодні теракту на станції окупанти почали активніше розкрадати майно та вивозити у бік Криму.

Мародерили не лише на лівобережжі, а й вивозили речі з готелів та баз відпочинку у курортних містечках та селах, зокрема села Стрілкове.

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евакуація на Херсонщині

Крім того, загарбники посилили заходи щодо пошуку українського підпілля.

У ЦНС зазначили, що ці дії вкотре демонструють, що окупанти планували підрив Каховської ГЕС та провели низку підготовчих заходів. Зокрема, протягом весни росіяни систематично евакуювали свої окупаційні адміністрації з лівобережжя Херсонської області.

Війна в Україні, Воєнні злочини, Каховська ГЕС, Крадіжка, Херсонська область
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