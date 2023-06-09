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Зеленський: Дякую всім, хто бере участь у рятувальній операції на Херсонщині та Миколаївщині

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський подякував всім, хто бере участь у рятувальній операції на Херсонщині та Миколаївщині.

Про це він сказав у вечірньому зверненні 9 червня.

– Дякую всім, хто вже бере участь у рятувальній операції, хто так, як може, допомагає людям. Людям, тваринам, всьому живому. Дякую й усім, хто спонукає міжнародні організації, іноземних лідерів, інші держави бачити, що відбулося, і називати речі своїми іменами. Російські терористи повинні відповідати за все, що вони накоїли, – сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що попри колосальну кількість проблем через підрив росіянами Каховської ГЕС, Україна здолає наслідки катастрофи і всього російського зла.

– Звичайно, протягом дня отримую доповіді щодо рятувальної операції на Херсонщині та Миколаївщині, щодо стану Каховського водосховища – фактично його залишків. Колосальна кількість проблем. Але працюємо над їхнім подоланням на всіх можливих рівнях. І головне – зараз є суспільний потенціал, щоб це зробити. Я впевнений: хоч би як було складно, ми здолаємо наслідки і цієї катастрофи, і всього російського зла, – сказав президент.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, Російська агресія
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