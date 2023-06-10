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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Це пряма відповідальність Росії: Трюдо про руйнування Каховської ГЕС

Джастін Трюдо
Фото: Офіс президента

Підрив греблі Каховської ГЕС – це пряма відповідальність країни-агресора Росії.

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

– У нас немає жодних сумнівів, що руйнування дамби Каховської ГЕС було прямим наслідком рішення РФ вторгнутися на територію мирного сусіда, – заявив він.

Трюдо наголосив, що війна Росії в Україні катастрофічно вплинула на інфраструктуру, зруйнувала сім’ї, забрала життя людей і спричинила економічний, продовольчий та енергетичний брак по всьому світу.

– Росія відповідальна та буде нести цю відповідальність. Те, що сталося з ГЕС – це пряма відповідальність Росії. І наслідки цих подій – надважкі, – сказав канадський прем’єр.

Нагадаємо, що сьогодні Джастін Трюдо оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму $500 млн.

До нього увійде конфіскований російський літак Ан-124 Руслан, 287 ракет АІМ-7 для засобів ППО, 10 тис. артилерійських снарядів.

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Війна в Україні, Джастін Трюдо, Канада, Каховська ГЕС, Російська агресія
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Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
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