Це пряма відповідальність Росії: Трюдо про руйнування Каховської ГЕС

Підрив греблі Каховської ГЕС – це пряма відповідальність країни-агресора Росії.

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

– У нас немає жодних сумнівів, що руйнування дамби Каховської ГЕС було прямим наслідком рішення РФ вторгнутися на територію мирного сусіда, – заявив він.

Трюдо наголосив, що війна Росії в Україні катастрофічно вплинула на інфраструктуру, зруйнувала сім’ї, забрала життя людей і спричинила економічний, продовольчий та енергетичний брак по всьому світу.

– Росія відповідальна та буде нести цю відповідальність. Те, що сталося з ГЕС – це пряма відповідальність Росії. І наслідки цих подій – надважкі, – сказав канадський прем’єр.

Нагадаємо, що сьогодні Джастін Трюдо оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму $500 млн.

До нього увійде конфіскований російський літак Ан-124 Руслан, 287 ракет АІМ-7 для засобів ППО, 10 тис. артилерійських снарядів.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.