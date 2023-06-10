Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Затримка виплат ВПО: куди телефонувати та до кого звертатися
Були під водою 70 років. Падіння води у Дніпрі відкрило залишки дерев’яних мостів через Хортицю
Прямувала з дитиною в укриття: у Києві чоловік напав на жінку
11 загиблих і 36 поранених: у Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи
Під Броварами поліціянтка на авто на смерть збила військового – що відомо
Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Каховське водосховище за добу обміліло ще майже на 1,5 м – Укргідроенерго

Каховська ГЕС
Фото: УНІАН

Рівень Каховського водосховища в районі Нікополя на 10:00 10 червня становить 10,55 м.

Тобто за останню добу воно обміліло ще майже на 1,5 м, фактично втративши понад третину води, повідомляють в Укргідроенего.

Щоб зменшити наслідки теракту на Каховській ГЕС, гідроелектростанції працюють зі зниженою потужністю. Вони продовжують акумулювати воду у верхніх водосховищах Дніпра, аби мати літній запас для екологічних пропусків.

В компанії кажуть, що після досягнення критичного рівня води очікується більш складний етап – усунення наслідків катастрофи, для реалізації якого потрібні будуть насоси для відкачування води.

Читайте також
Наслідки підриву Каховської ГЕС: які населені пункти затопило – карта
Каховське водосховище за добу обміліло ще майже на 1,5 м – Укргідроенерго

Водночас рівень води в Херсоні зменшився за ніч на 31 см і станом на ранок 10 червня був на 4,72 м вище за звичайний рівень, однак через опади, які очікують, спад сповільниться, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, наразі на правобережжі затоплено 35 населених пунктів, під водою 3 763 будинки.

Джерело: Укргідроенерго

Війна в Україні, Каховська ГЕС, Каховське водосховище, Російська агресія, Укргідроенерго, Херсонська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Це зрада! Чому Залужний відмовився на початку війни підривати мости у Києві – BBC
Валерій Залужний
Троє загиблих і троє поранених: РФ вгатила ракетами по Краматорську та Костянтинівці
Обстріл Донецької області
Окупанти обстріляли автомобіль у Сумській області: загинуло шестеро людей
Каховське водосховище за добу обміліло ще майже на 1,5 м – Укргідроенерго
На це впливає низка факторів. У США заговорили про надання Україні ракет ATACMS
ракета ATACMS
ЗСУ продовжують наступати щонайменше на трьох напрямках, командири РФ уразливі до українських ударів – ISW
танк ЗСУ
Відео
Підрив Каховської ГЕС: як виправлятимуть шкоду, завдану росіянами

Про херсонські кавуни, рожеві помідори, виноград і персики нам тимчасово доведеться забути. Удар росіян по житниці країни важко перебільшити. Прямі і непрямі втрати українського агросектору від підриву Каховської ГЕС можуть зрости до $10 млрд через неможливість повноцінного ведення сільськогосподарської діяльності на затоплених землях.

Христина Гавриш
Коли відкриються українські аеропорти та чи можна буде запустити авіарейси
Літаки в аеропорту
Виводили техніку та війська: усі докази причетності РФ до підриву Каховської ГЕС
Каховська ГЕС
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (13.06.2023)
Каховське водосховище за добу обміліло ще майже на 1,5 м – Укргідроенерго
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (12.06.2023)
Каховське водосховище за добу обміліло ще майже на 1,5 м – Укргідроенерго
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь