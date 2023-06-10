Каховське водосховище за добу обміліло ще майже на 1,5 м – Укргідроенерго

Рівень Каховського водосховища в районі Нікополя на 10:00 10 червня становить 10,55 м.

Тобто за останню добу воно обміліло ще майже на 1,5 м, фактично втративши понад третину води, повідомляють в Укргідроенего.

Щоб зменшити наслідки теракту на Каховській ГЕС, гідроелектростанції працюють зі зниженою потужністю. Вони продовжують акумулювати воду у верхніх водосховищах Дніпра, аби мати літній запас для екологічних пропусків.

В компанії кажуть, що після досягнення критичного рівня води очікується більш складний етап – усунення наслідків катастрофи, для реалізації якого потрібні будуть насоси для відкачування води.

Водночас рівень води в Херсоні зменшився за ніч на 31 см і станом на ранок 10 червня був на 4,72 м вище за звичайний рівень, однак через опади, які очікують, спад сповільниться, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, наразі на правобережжі затоплено 35 населених пунктів, під водою 3 763 будинки.

Джерело: Укргідроенерго

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