На Львівщині через опади з берегів вийшла річка, підтоплені 40 домогосподарств
У Львівській області через опади з берегів вийшла річка Східничанка.
Внаслідок негоди підтоплені близько 40 домогосподарств у селищі Східниця Дрогобицького району.
Про це у Telegram повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
За його словами, у селі Урич Стрийського району розмита дорога. На дорозі є повалені дерева, частково обвалений міст через річку, що заблокувало виїзд із села.
Водночас у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що із підтоплених будинків у смт Східниця вдалося врятувати 15 людей.
Зазначимо, що сьогодні потужна злива з градом накрила Київ. Вода залила підземні переходи, магазини та під’їзди.
У ДТЕК попередили, що складні погодні умови в Києві можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів.
Фото: Максим Козицький
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова