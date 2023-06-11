На Львівщині через опади з берегів вийшла річка, підтоплені 40 домогосподарств

У Львівській області через опади з берегів вийшла річка Східничанка.

Внаслідок негоди підтоплені близько 40 домогосподарств у селищі Східниця Дрогобицького району.

Про це у Telegram повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, у селі Урич Стрийського району розмита дорога. На дорозі є повалені дерева, частково обвалений міст через річку, що заблокувало виїзд із села.

Водночас у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що із підтоплених будинків у смт Східниця вдалося врятувати 15 людей.

Зазначимо, що сьогодні потужна злива з градом накрила Київ. Вода залила підземні переходи, магазини та під’їзди.

У ДТЕК попередили, що складні погодні умови в Києві можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів.

Фото: Максим Козицький

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