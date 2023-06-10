Поблизу Нікополя просіло залізничне полотно: УЗ скасувала низку рейсів

Поблизу Нікополя Дніпропетровської області просіла ділянка із залізничним полотном. Приміські поїзди скасовані, на відновлення знадобиться орієнтовно 3 дні.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

– Вплив підірваної росіянами дамби прослідковується набагато далі Херсонської області. Сьогодні поблизу Нікополя просіла ціла ділянка із залізничним полотном. Завдяки уважності придніпровських залізничників, трагедій не сталося, приміські поїзди вчасно скасовані, – йдеться в повідомленні.

Приміські поїзди до Нікополя з Кривого Рога, Апостолова та Тимкова буде обмежено до Чортомлика.

Між Чортомликом і Нікополем для підвезення пасажирів курсуватиме безкоштовний автобус.

На ділянці Чортомлик – Кривий Ріг призначать тимчасовий електропоїзд з відправленням з Чортомлика о 19:30 та прибуттям до Кривого Рога о 21:00.

– Це означає, що відправку поїзда №76/75 Кривий Ріг – Київ ми затримаємо на орієнтовно 50 хвилин для пересадки нікопольців, – додали в компанії.

Фото: Укрзалізниця