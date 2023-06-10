Поблизу Нікополя просіло залізничне полотно: УЗ скасувала низку рейсів
Поблизу Нікополя Дніпропетровської області просіла ділянка із залізничним полотном. Приміські поїзди скасовані, на відновлення знадобиться орієнтовно 3 дні.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
– Вплив підірваної росіянами дамби прослідковується набагато далі Херсонської області. Сьогодні поблизу Нікополя просіла ціла ділянка із залізничним полотном. Завдяки уважності придніпровських залізничників, трагедій не сталося, приміські поїзди вчасно скасовані, – йдеться в повідомленні.
Приміські поїзди до Нікополя з Кривого Рога, Апостолова та Тимкова буде обмежено до Чортомлика.
Між Чортомликом і Нікополем для підвезення пасажирів курсуватиме безкоштовний автобус.
На ділянці Чортомлик – Кривий Ріг призначать тимчасовий електропоїзд з відправленням з Чортомлика о 19:30 та прибуттям до Кривого Рога о 21:00.
– Це означає, що відправку поїзда №76/75 Кривий Ріг – Київ ми затримаємо на орієнтовно 50 хвилин для пересадки нікопольців, – додали в компанії.
Фото: Укрзалізниця
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова