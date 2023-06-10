Рада підтримала збільшення відпусток для військових до 40 днів

Верховна Рада України підтримала проєкт закону №9378, який збільшує тривалість відпусток для військовослужбовців до 40 днів.

Про це повідомив нардеп від фракції Голос Ярослав Железняк.

При голосуванні за ухвалення законопроєкту в цілому документ підтримало 270 парламентарів.

Проєктом закону передбачається надання військовим відпустки в 30 днів, а також додаткові 10 днів за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

Нардеп Железняк додав, що відпустка може бути надана частинами тричі на рік, але за умови, якщо чисельність одночасної відсутності військовослужбовців не більше ніж 30% від загальної кількості військових.

– Це частина з того законопроєкту №9342, який був щодо виплат військовим. Але його розгляд затягується до вже до липня. Але до другого читання в основному законопроєкті (№9342) була також норма про відпустку Курсантів (20 днів літня +10 днів Зимова), але цих норм в ухваленому сьогодні №9378 немає, – написав він.

Наразі проєкт закону має бути підписаний головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, після чого документ піде на розгляд президенту Володимиру Зеленському.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.