Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ці перелякані очі, це була дуже щемка картина – автор фото про пса, який обіймає ногу волонтера
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Вірменія не союзник Росії у війні проти України – Пашинян
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Плюнули в обличчя і назвали к*рвою. Маленька українка стала жертвою булінгу в Чехії
Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Рада підтримала збільшення відпусток для військових до 40 днів

Українські військові, війна в Україні, військовослужбовці
Фото: Getty Images

Верховна Рада України підтримала проєкт закону №9378, який збільшує тривалість відпусток для військовослужбовців до 40 днів.

Про це повідомив нардеп від фракції Голос Ярослав Железняк.

При голосуванні за ухвалення законопроєкту в цілому документ підтримало 270 парламентарів.

Проєктом закону передбачається надання військовим відпустки в 30 днів, а також додаткові 10 днів за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

Нардеп Железняк додав, що відпустка може бути надана частинами тричі на рік, але за умови, якщо чисельність одночасної відсутності військовослужбовців не більше ніж 30% від загальної кількості військових.

– Це частина з того законопроєкту №9342, який був щодо виплат військовим. Але його розгляд затягується до вже до липня. Але до другого читання в основному законопроєкті (№9342) була також норма про відпустку Курсантів (20 днів літня +10 днів Зимова), але цих норм в ухваленому сьогодні №9378 немає, – написав він.

Наразі проєкт закону має бути підписаний головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, після чого документ піде на розгляд президенту Володимиру Зеленському.

Читайте також
Зарплата мобілізованим 2023: все про виплати та збереження робочого місця
Мобілізовані

військовослужбовці, Верховна Рада, українські військові
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Угорщина хоче використати українських військовополонених для провокації проти України – ЗМІ
Угорщина
Військовий, який боронить Україну із чотирма братами, дав пораду тим, хто втомився від війни
Михайло Вікарій
Мобілізація в Україні 2023: яку кількість осіб можуть мобілізувати з однієї родини
Рада підтримала збільшення відпусток для військових до 40 днів
Важливо робити щось, окрім війни: бійці аеророзвідки про те, як відволікаються на фронті
Бійці ЗСУ - аеророзвідка
Роздягли, направили автомат на дитину: військовий Наруто про виїзд із окупованого Маріуполя
Данило Подибайло, позивний Наруто
Відео
50 тис. га лісів і 20 тис. тварин під загрозою зникнення: наслідки підриву Каховської ГЕС

Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
Робота для переселенців: як знайти, навчитися і влаштуватися
Рада підтримала збільшення відпусток для військових до 40 днів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (09.06.2023)
Рада підтримала збільшення відпусток для військових до 40 днів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (09.06.2023)
Рада підтримала збільшення відпусток для військових до 40 днів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (09.06.2023)
Рада підтримала збільшення відпусток для військових до 40 днів
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь