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Розслідуватимуть підрив ГЕС: під Херсон прибули представники Міжнародного кримінального суду

Розслідуватимуть підрив ГЕС: під Херсон прибули представники Міжнародного кримінального суду

До Херсонської області прибули представники Міжнародного кримінального суду для проведення слідчих дій з руйнації греблі на Каховській ГЕС.

Про це 10 червня повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін на своїй сторінці у Facebook.

– У Херсоні. Документуємо наслідки підриву Каховської ГЕС — воєнного злочину Росії. Масштаб катастрофічний. Десятки тисяч людей постраждали. Лише на підконтрольному Україні правому березі Дніпра у зоні затоплення опинилися 58 тис. мирних мешканців. Ще гірша ситуація на тимчасово окупованому лівому березі, – повідомив він.

Андрій Костін повідомив, що його відомство відкрито до співпраці з міжнародними партнерами для максимально прозорого розслідування та судового розгляду.

– І сьогодні на місці злочину працюємо разом з представниками Міжнародного кримінального суду. Колеги прибули на Херсонщину для підготовки до проведення слідчих дій щодо підриву Каховської ГЕС, – написав він.

Генпрокурор додав, що представники МКС побачать на власні очі та зроблять власні висновки щодо руйнації греблі ГЕС.

Костін каже, що протягом дня також провів нараду з керівництвом профільних підрозділів Офісу Генпрокурора, обласних прокуратур, керівництвом центрального апарату та регіональних управлінь СБУ та Нацполіції.

– Визначили пріоритети: розслідування воєнного злочину — атака на об’єкт, захищений Женевськими конвенціями, — та екоциду, – написав генпрокурор.

Очільник ОГПУ додав, що наразі усі зусилля України спрямовані на порятунок людей.

– Та поки Україна рятує, Росія продовжує вбивати. Сьогодні черговий обстріл місця евакуації у Херсоні. Двох волонтерів поранено. Терор проти мирних людей — стратегія агресора. Жодних сумнівів, хто відповідальний за катастрофу на Каховській ГЕС: це — Росія, – написав він.

Раніше прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який 10 червня прибув з візитом у Київ, заявив, що руйнування греблі Каховської ГЕС є прямою відповідальністю Росії.

Джерело: Андрій Костін

Фото: Андрій Костін

Андрій Костін, Каховська ГЕС, МКС, Офіс генпрокурора, Херсонська область
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Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
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