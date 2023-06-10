Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Ці перелякані очі, це була дуже щемка картина – автор фото про пса, який обіймає ногу волонтера
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Вірменія не союзник Росії у війні проти України – Пашинян
Плюнули в обличчя і назвали к*рвою. Маленька українка стала жертвою булінгу в Чехії
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У Херсоні окупанти обстріляли рятувальників під час евакуації людей

У Херсоні окупанти обстріляли рятувальників під час евакуації людей
Фото: ДСНС

9 червня у Херсоні під час евакуації мешканців з підтопленої території, окупанти вкотре обстріляли рятувальників, які вивозили людей.

Про це повідомили у ДСНС України.

– Внаслідок цього обстрілу була пошкоджена техніка, за допомогою якої наші хлопці рятували тих, хто не міг самостійно вибратися з пастки, яку влаштували росіяни, – йдеться у повідомленні.

У Херсоні окупанти обстріляли рятувальників під час евакуації людей

Фото: ДСНС

Зазначається, що пошкоджень зазнали болотохід Богун, медичний автомобіль Renault Trafic та Спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль середнього класу (САРМ-С). Постраждалих серед особового складу немає.

Нагадаємо, що 9 червня російська армія зараз обстріляла місто Херсон, яке до того ж потерпає від масштабного підтоплення.

Джерело: ДСНС
Війна в Україні, ДСНС, Російська агресія, Рятувальники
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Вибухи в Одесі та пакет допомоги у $2,1 млрд від США: 472-й день війни
У Херсоні окупанти обстріляли рятувальників під час евакуації людей
В Одесі пролунали вибухи, повідомляють про загрозу запуску дронів
Збивають дрони
У Конгресі США внесли резолюцію із закликом надати Україні ATACMS
ATACMS
Два Сонцепеки за 2 дні: на Запоріжжі ЗСУ знищили російську важку вогнеметну систему
військовий ЗСУ
Багато тіл віднесло течією: мер Олешків про евакуацію людей на Херсонщині
Каховська ГЕС
Відео
Підрив ГЕС: Маляр заявила, що РФ просуває свої наративи через проплачені статті в ЗМІ

Поява у західних ЗМІ фейків про нібито підрив Каховської ГЕС із боку ЗСУ - це звичайна тактика РФ, повідомила Ганна Маляр.

Марія Степанюк, Яна Брензей
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (09.06.2023)
У Херсоні окупанти обстріляли рятувальників під час евакуації людей
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (09.06.2023)
У Херсоні окупанти обстріляли рятувальників під час евакуації людей
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (09.06.2023)
У Херсоні окупанти обстріляли рятувальників під час евакуації людей
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (09.06.2023)
У Херсоні окупанти обстріляли рятувальників під час евакуації людей
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь