У Херсоні окупанти обстріляли рятувальників під час евакуації людей

9 червня у Херсоні під час евакуації мешканців з підтопленої території, окупанти вкотре обстріляли рятувальників, які вивозили людей.

Про це повідомили у ДСНС України.

– Внаслідок цього обстрілу була пошкоджена техніка, за допомогою якої наші хлопці рятували тих, хто не міг самостійно вибратися з пастки, яку влаштували росіяни, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пошкоджень зазнали болотохід Богун, медичний автомобіль Renault Trafic та Спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль середнього класу (САРМ-С). Постраждалих серед особового складу немає.

Нагадаємо, що 9 червня російська армія зараз обстріляла місто Херсон, яке до того ж потерпає від масштабного підтоплення.

Джерело : ДСНС

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