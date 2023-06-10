Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
У Херсоні окупанти обстріляли рятувальників під час евакуації людей
9 червня у Херсоні під час евакуації мешканців з підтопленої території, окупанти вкотре обстріляли рятувальників, які вивозили людей.
Про це повідомили у ДСНС України.
– Внаслідок цього обстрілу була пошкоджена техніка, за допомогою якої наші хлопці рятували тих, хто не міг самостійно вибратися з пастки, яку влаштували росіяни, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пошкоджень зазнали болотохід Богун, медичний автомобіль Renault Trafic та Спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль середнього класу (САРМ-С). Постраждалих серед особового складу немає.
Нагадаємо, що 9 червня російська армія зараз обстріляла місто Херсон, яке до того ж потерпає від масштабного підтоплення.
Джерело: ДСНС
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