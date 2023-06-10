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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Вночі наша ППО збила чотири крилаті ракети та 14 ворожих дронів

мобільні групи ППО
Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч з 9 по 10 червня Сили оборони України знищили чотири російські крилаті ракети Х-101/Х-55 та 10 ударних дронів Shahed-136/131 и Ланцет.

Крім того, наші оборонці неба збили чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня Орлан-10 та Supercam.

Всього ворог запустив до 16 ударних безпілотників та шість крилатих ракет повітряного базування.

Безпілотники, Дрони, Ракетні удари Росії
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