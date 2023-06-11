Ефективні проти Shahed 136. Наєв показав роботу чеських зенітних установок Viktor
Командувач Об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв показав роботу чеських зенітних комплексів Viktor та особисто протестував установки.
– Зенітні комплекси Viktor прості в обслуговуванні та маневрені. Їх легко приховати на вогневій позиції, а темп стрільби близько 600 пострілів на хвилину дозволяє надійно уражати повітряні цілі на великих відстанях, – сказав Наєв.
Він зазначив, що у поєднанні з тепловізійним прицілом та коліматорним цілевказівником це дуже потужна зброя проти безпілотників типу Shahed 136.
Перші зразки комплексів Viktor вже несуть бойове чергування на Півночі та демонструють відмінні результати зі збиття дронів-камікадзе.
Зенітний комплекс зроблений для людей. З нього легше прицілюватися та вести вогонь завдяки сучасному прицільному комплексу.
– У подальшому для того, аби підвищити спроможності мобільних вогневих груп в цілому, планується посилити їх засобами радіолокаційної розвідки, – зазначив він.
Фото: пресслужба Об’єднаних Сил ЗСУ
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