Під Мелітополем партизани знищили групу окупантів – ЦНС

Партизани у Запорізькій області знищили групу окупантів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що у тимчасово окупованому селі Чкалове, Мелітопольського району, партизани знищили групу представників російської окупаційної армії.

– Ворог на тимчасово окупованих територіях Запорізької області не може почуватися у безпеці. І не важливо, вони на фронті чи в тилу. Українське підпілля працює і днями ліквідувало групу російських військових, які зайняли один із місцевих будинків, – інформують у ЦНС.