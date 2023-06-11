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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Під Мелітополем партизани знищили групу окупантів – ЦНС

Під Мелітополем партизани знищили групу окупантів – ЦНС
Фото: Getty Images

Партизани у Запорізькій області знищили групу окупантів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що у тимчасово окупованому селі Чкалове, Мелітопольського району, партизани знищили групу представників російської окупаційної армії.

– Ворог на тимчасово окупованих територіях Запорізької області не може почуватися у безпеці. І не важливо, вони на фронті чи в тилу. Українське підпілля працює і днями ліквідувало групу російських військових, які зайняли один із місцевих будинків, – інформують у ЦНС.

Водночас, за даними центру, серед окупантів почастішали випадки дезертирства та відмов виконувати вказівки безпосередніх командирів.

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Центр національного опору подякував жителям на тимчасово окупованих територіях за повідомлення про місцезнаходження та пересування російських військових.

Війна в Україні, Запорізька область
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Оксана Михайлова
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