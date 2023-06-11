Під Мелітополем партизани знищили групу окупантів – ЦНС
Партизани у Запорізькій області знищили групу окупантів.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що у тимчасово окупованому селі Чкалове, Мелітопольського району, партизани знищили групу представників російської окупаційної армії.
– Ворог на тимчасово окупованих територіях Запорізької області не може почуватися у безпеці. І не важливо, вони на фронті чи в тилу. Українське підпілля працює і днями ліквідувало групу російських військових, які зайняли один із місцевих будинків, – інформують у ЦНС.
Водночас, за даними центру, серед окупантів почастішали випадки дезертирства та відмов виконувати вказівки безпосередніх командирів.
Центр національного опору подякував жителям на тимчасово окупованих територіях за повідомлення про місцезнаходження та пересування російських військових.
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова