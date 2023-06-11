РФ касетними боєприпасами обстріляла Циркуни на Харківщині
Росія обстріляла Циркуни Харківського району. Попередньо, касетними боєприпасами.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Він зазначив, що профільні служби виїхали на місця влучань, інформація щодо постраждалих та пошкоджень встановлюється.
Відомо, що обстріл стався близько 16:20.
Нагадаємо, що пізно вночі 11 червня під час сирен у Харківській області пролунали вибухи.
Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 473-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова