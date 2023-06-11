Суди розглядають кілька позовів щодо повернення державі Києво-Печерської лаври – Ткаченко

На розгляді судів перебуває кілька позовів щодо повернення в управління і користування держави Києво-Печерської лаври.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в етері телемарафону.

– Зараз кілька судових позовів перебувають на розгляді – як від монастиря УПЦ (МП) проти нас, проти заповідника, проти держави, так і наші позови щодо виконання рішень, які були ухвалені урядом щодо повернення управління лаври до держави, – сказав він.

Він зазначив, що минулого тижня міністерство подало вимогу УПЦ МП передати всі 79 будівель, які оглянула комісія. Наразі очікується відповідь.

– Це дозволить рухатися в межах закону для того, щоб у першу чергу повернути всі будівлі, які розташовані на території Нижньої лаври, у власність і користування держави, якій вони і так належать, – додав він.

10 березня 2023 року Національний заповідник Києво-Печерська лавра повідомив, що розриває договір про безоплатне користування будівлями на території заповідника зі Свято-Успенським монастирем УПЦ МП із 29 березня.

Йшлося про будівлі Нижньої лаври, де розташований чоловічий монастир. Договір оренди про користування будівлями з боку УПЦ у Верхній лаврі сплив 31 грудня 2022 року. Після цього Успенський собор і Трапезну церкву повернули в управління держави.

Роботі комісії намагалися перешкодити представники УПЦ МП та невідомі люди. Пізніше Господарський суд Києва ухвалою заборонив перешкоджати роботі комісії МКІП з прийняття-передання державного майна Києво-Печерської лаври до закінчення судового розгляду.

Джерело: телемарафон

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