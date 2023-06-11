Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ці перелякані очі, це була дуже щемка картина – автор фото про пса, який обіймає ногу волонтера
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Вірменія не союзник Росії у війні проти України – Пашинян
В Єгипті акула припливла до берега та з’їла російського туриста
Плюнули в обличчя і назвали к*рвою. Маленька українка стала жертвою булінгу в Чехії
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Як РФ завдяки Telegram-каналам складає карту повітряної обстановки в Україні – пояснення ЗСУ

Юрій Ігнат

Російські окупанти використовують інформацію, яку розповсюджують деякі українські Telegram-канали, щоб скласти для себе карту повітряної обстановки в Україні.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю Українській правді.

Він наголосив, що викладання роботи протиповітряної оборони, особливо в режимі реального часу – це загроза.

— Простий приклад: Київ, працює ППО, з трьох напрямків люди зняли і викладають фото, чи камери спостереження транслюють в режимі реального часу. Ворог, як в кіно, дивиться результат своєї роботи, робить висновки певні і визначає точно по цих координатах, де може знаходитися комплекс ППО, – пояснив Ігнат.

Водночас він каже, що публікація уламків ракет у мережі та такі кадри на телебаченні також завдають шкоди.

— Ми показуємо в телемарафоні чи ще десь: ось – уламок ракети. А це лежить шматок Patriot. І, відповідно, що противник робить? “Подивіться, чим укрнацисти обстрілюють своїх громадян”. Це використовується ворогом для пропаганди. Тому краще цього не робити, – сказав речник Повітряних сил.

Ігнат зауважив, що коли росіяни отримують додаткову інформацію, то роблять висновки про точне розташування комплексів ППО і можуть завдати повторного удару.

Він пояснив, що є система Віраж-планшет, яка показує ворогу цю повітряну обстановку. За його словами, коли Telegram-канал у реальному часі розповідає про переміщення повітряних цілей, про те, де їх видно, а де ні, публікує скриншоти, то росіяни отримують інформацію про розташування систем українського ППО.

Таким чином ворог складає з таких повідомлень карту повітряної обстановки. Ігнат наголосив, що це дуже небезпечно.

Нагадаємо, 31 травня чотирьом блогеркам, які опублікували роботу  Сил протиповітряної оборони під час російської атаки по Києву 16 травня, повідомили про підозру.

Читайте також
Ворог вбачатиме в ньому потенціальну ціль. Ігнат про відновлення роботи аеропорту Львова
аеропорт

Фото: Медіацентр Україна

Джерело: Українська правда
Війна в Україні, Повітряні сили України, соцмережі, Юрій Ігнат
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Найближчими днями є ризик провокацій з боку росіян на ТОТ – Центр нацспротиву
російський окупант
Шойгу зобов’язав вагнерівців укласти контракти з Міноборони РФ. Пригожин відреагував
сергій шойгу
РФ скинула дві авіабомби на Козацьке в Херсонській області
РФ скинула авіабомби на Козацьке
У Києві перевірили всі укриття, 65% визнали придатними
Як РФ завдяки Telegram-каналам складає карту повітряної обстановки в Україні – пояснення ЗСУ
Ефективні проти Shahed 136. Наєв показав роботу чеських зенітних установок Viktor
Як РФ завдяки Telegram-каналам складає карту повітряної обстановки в Україні – пояснення ЗСУ
Відео
50 тис. га лісів і 20 тис. тварин під загрозою зникнення: наслідки підриву Каховської ГЕС

Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (11.06.2023)
Як РФ завдяки Telegram-каналам складає карту повітряної обстановки в Україні – пояснення ЗСУ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (11.06.2023)
Як РФ завдяки Telegram-каналам складає карту повітряної обстановки в Україні – пояснення ЗСУ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (11.06.2023)
Як РФ завдяки Telegram-каналам складає карту повітряної обстановки в Україні – пояснення ЗСУ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (11.06.2023)
Як РФ завдяки Telegram-каналам складає карту повітряної обстановки в Україні – пояснення ЗСУ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь