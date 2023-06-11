Як РФ завдяки Telegram-каналам складає карту повітряної обстановки в Україні – пояснення ЗСУ

Російські окупанти використовують інформацію, яку розповсюджують деякі українські Telegram-канали, щоб скласти для себе карту повітряної обстановки в Україні.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю Українській правді.

Він наголосив, що викладання роботи протиповітряної оборони, особливо в режимі реального часу – це загроза.

— Простий приклад: Київ, працює ППО, з трьох напрямків люди зняли і викладають фото, чи камери спостереження транслюють в режимі реального часу. Ворог, як в кіно, дивиться результат своєї роботи, робить висновки певні і визначає точно по цих координатах, де може знаходитися комплекс ППО, – пояснив Ігнат.

Водночас він каже, що публікація уламків ракет у мережі та такі кадри на телебаченні також завдають шкоди.

— Ми показуємо в телемарафоні чи ще десь: ось – уламок ракети. А це лежить шматок Patriot. І, відповідно, що противник робить? “Подивіться, чим укрнацисти обстрілюють своїх громадян”. Це використовується ворогом для пропаганди. Тому краще цього не робити, – сказав речник Повітряних сил.

Ігнат зауважив, що коли росіяни отримують додаткову інформацію, то роблять висновки про точне розташування комплексів ППО і можуть завдати повторного удару.

Він пояснив, що є система Віраж-планшет, яка показує ворогу цю повітряну обстановку. За його словами, коли Telegram-канал у реальному часі розповідає про переміщення повітряних цілей, про те, де їх видно, а де ні, публікує скриншоти, то росіяни отримують інформацію про розташування систем українського ППО.

Таким чином ворог складає з таких повідомлень карту повітряної обстановки. Ігнат наголосив, що це дуже небезпечно.

Нагадаємо, 31 травня чотирьом блогеркам, які опублікували роботу Сил протиповітряної оборони під час російської атаки по Києву 16 травня, повідомили про підозру.

Фото: Медіацентр Україна

Джерело : Українська правда

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