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Коли бронювання не звільняє чоловіка від служби в армії: пояснення адвоката

Коли бронювання не звільняє чоловіка від служби в армії: пояснення адвоката
Фото: Depositphotos

Бронювання працівників стосується тільки військовозобов’язаних, а не військовослужбовців.

Про це адвокатка Вікторія Кравченко розповіла на своєму YouTube.

– Бронювання стосується тільки військовозобов’язаних і є для них підставою для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. У свою чергу, звільнення з військової служби стосується військовослужбовців, тобто осіб, які проходять військову службу, – наголошує адвокат.

Отже, якщо чоловік заброньований, коли він ще військовозобов’язаний, він зможе відмовитися від служби, а якщо ж чоловік вже служить, то звільнитися від відстрочки на підставі його бронювання він вже не може.

До речі, раніше Факти ICTV писали, які є види повісток та де їх можуть вручити.

Війна в Україні, мобілізація, Чоловіки
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