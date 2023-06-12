Коли бронювання не звільняє чоловіка від служби в армії: пояснення адвоката
Бронювання працівників стосується тільки військовозобов’язаних, а не військовослужбовців.
Про це адвокатка Вікторія Кравченко розповіла на своєму YouTube.
– Бронювання стосується тільки військовозобов’язаних і є для них підставою для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. У свою чергу, звільнення з військової служби стосується військовослужбовців, тобто осіб, які проходять військову службу, – наголошує адвокат.
Отже, якщо чоловік заброньований, коли він ще військовозобов’язаний, він зможе відмовитися від служби, а якщо ж чоловік вже служить, то звільнитися від відстрочки на підставі його бронювання він вже не може.
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