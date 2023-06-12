Майже 10 млн грн застави депутата Київради Трубіцина стягнуто у дохід держави – ВАКС
Колегія суддів Вищого антикорупційного суду 12 червня стягнула в дохід держави 9,886 млн грн застави з депутата Київської міськради Владислава Трубіцина, якого обвинувачують в одержанні 1,39 млн грн хабаря.
Суд задовольнив вимогу прокурора САП у повному обсязі, а також заочно змінив запобіжний захід Трубіцину, якого 5 червня оголошено у міжнародний розшук, на тримання під вартою.
– Після затримання особи буде вирішено питання про застосування цього запобіжного заходу, – уточнили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
Крім того, суд задовольнив ще одне клопотання прокурора та ухвалив здійснювати спеціальне заочне судове провадження (in absentia) щодо Трубіцина.
Владислава Трубіцина затримали у лютому 2022 року під час отримання 1,39 млн грн хабаря за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою сплати застави у розмірі 14 млн 886 тис. грн, яку пізніше було зменшено до 9 млн 886 тис. грн.
Обвинувальний акт щодо депутата та ще п’яти осіб у цій справі розглядається у Вищому антикорупційному суді.
16 травня 2023 року Трубіцин не з’явився на судове засідання, а його адвокати не могли повідомити про місце перебування обвинуваченого.
Пізніше стало відомо, що він перетнув кордон України 13 травня.
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова