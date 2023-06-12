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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Не давали відступати “Штурму Z”: полонений співробітник ФСБ на допиті про загородзагони

російські солдати
Фото: Depositphotos

Контррозвідка СБУ оприлюднила відео допиту двох полонених росіян. Один із них стояв на першій лінії з-поміж так званих штурмовиків Z, а інший – кулеметник окремої роти комендатури ФСБ, який виконував функції загородзагону, тобто стріляв у спини тим, хто на першій лінії намагався відступити або втекти.

– После прибытия, ничего не объяснив, нас сунули в посадку и сказали прятаться просто от “птичек”. Это квадрокоптеры. После этого приказали окапываться и держать оборону. В случае бегства нам сказали, что сзади стоят заградотряды…Расстреливают всех, кто будет убегать. Из-за этого я и попал в плен. Не побежал, чтобы свои не застрелили, – розповів полонений “штурмовик Z”.

А співробітник ФСБ каже, що стояв на другій лінії та не давав відступати “Штурму Z”, тобто виконував фунції загородзагону.

– Приказ был при их отступлении бить на поражение, – пояснив він.

До полону потрапив під час мінометного обстрілу – отримав тяжке поранення, не зміг вийти сам, а солдати кинули. Його на ранок знайшли українські військові.

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російські окупанти

Джерело: СБУ
Армія Росії, Війна в Україні, полон, Російська агресія, СБУ, ФСБ
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