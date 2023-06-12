Не щастить окупантам з технікою: Федоров розкрив деталі нічного вибуху у Мелітополі
Унаслідок нічного вибуху в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області російські військові зазнали втрат.
Про це у Telegram повідомив мелітопольський міський голова Іван Федоров.
Він зазначив, що “відмінусовано” тепловоз противника.
За його даними, російські загарбники використовують техніку для того, щоб доставляти на фронт паливо, але щоразу в них стає все менше можливостей.
– Не щастить окупантам Мелітополя з технікою – швидко зношується… За уточненою інформацією, сьогоднішній нічний вибух відмінусував ворожий тепловоз у локомотивному депо, – каже міський голова.
Нагадаємо, що пізно вночі 12 червня в окупованому Мелітополі пролунала серія вибухів.
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова