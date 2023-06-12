Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
У відповідь на критику Зеленського в ООН заявили, що не займаються фізичним порятунком людей
Смертельна ДТП на трасі Київ – Одеса: двоє загиблих, серед восьми потерпілих є діти
Терміново
Одна людина загинула, трьох травмовано: над Звягелем збито ракету
Терміново
На Рівненщині пролунали вибухи: що відомо
На Львівщині через опади з берегів вийшла річка, підтоплені 40 домогосподарств
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Не щастить окупантам з технікою: Федоров розкрив деталі нічного вибуху у Мелітополі

Вибух

Унаслідок нічного вибуху в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області російські військові зазнали втрат.

Про це у Telegram повідомив мелітопольський міський голова Іван Федоров.

Він зазначив, що “відмінусовано” тепловоз противника.

За його даними, російські загарбники використовують техніку для того, щоб доставляти на фронт паливо, але щоразу в них стає все менше можливостей.

– Не щастить окупантам Мелітополя з технікою – швидко зношується… За уточненою інформацією, сьогоднішній нічний вибух відмінусував ворожий тепловоз у локомотивному депо, – каже міський голова.

Нагадаємо, що пізно вночі 12 червня в окупованому Мелітополі пролунала серія вибухів.

Іван Федоров, Війна в Україні, Вибух, Запорізька область, Мелітополь
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Немає інформації: у Міноборони Німеччини відповіли на заяви РФ про “знищені” Leopard
Leopard
Везе програму з ліквідації наслідків теракту на Каховській ГЕС – Гроссі їде в Україну
Рафаель Гроссі
До останнього не вірилося: історія прикордонника, якого обміняли у день народження
обмін полоненими
У Повітряних силах розповіли, від чого залежать ракетні атаки Росії
Ніч Київ
Командир Росгвардії стріляв у полоненого ЗСУ за українську мову – СБУ повідомила про підозру
російські окупанти
Відео
50 тис. га лісів і 20 тис. тварин під загрозою зникнення: наслідки підриву Каховської ГЕС

Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
Моряк на псевдо Юг та доброволець Кабан загинули під час евакуації у Херсоні — тіла досі шукають
Не щастить окупантам з технікою: Федоров розкрив деталі нічного вибуху у Мелітополі
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (11.06.2023)
Не щастить окупантам з технікою: Федоров розкрив деталі нічного вибуху у Мелітополі
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (11.06.2023)
Не щастить окупантам з технікою: Федоров розкрив деталі нічного вибуху у Мелітополі
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (11.06.2023)
Не щастить окупантам з технікою: Федоров розкрив деталі нічного вибуху у Мелітополі
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь