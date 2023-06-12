Не щастить окупантам з технікою: Федоров розкрив деталі нічного вибуху у Мелітополі

Унаслідок нічного вибуху в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області російські військові зазнали втрат.

Про це у Telegram повідомив мелітопольський міський голова Іван Федоров.

Він зазначив, що “відмінусовано” тепловоз противника.

За його даними, російські загарбники використовують техніку для того, щоб доставляти на фронт паливо, але щоразу в них стає все менше можливостей.

– Не щастить окупантам Мелітополя з технікою – швидко зношується… За уточненою інформацією, сьогоднішній нічний вибух відмінусував ворожий тепловоз у локомотивному депо, – каже міський голова.

Нагадаємо, що пізно вночі 12 червня в окупованому Мелітополі пролунала серія вибухів.

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