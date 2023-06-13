Обговорили спільні проєкти: Резніков провів телефонну розмову з міністром оборони Естонії

У понеділок, 12 червня, міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову зі своїм естонським колегою Ханно Певкуром.

Про це очільник українського оборонного відомства повідомив у Twitter.

– Обговорили нові спільні проєкти, спрямовані на зміцнення обороноздатності України. Ми залишаємося на зв’язку і з нетерпінням чекаємо майбутньої зустрічі у форматі Рамштайн, – написав Резніков.

Також міністр подякував Естонії за “непохитну підтримку української армії”.

За словами Резнікова, на наступному Рамштайні будуть обговорюватися деталі “літакової коаліції” для України, а також надання ППО, амуніції та артилерії.

Він зауважив, що Україна очікує аналогічного рівня підтримки з боку країн-партнерів.

Фото: Олексій Резніков

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