Обговорили спільні проєкти: Резніков провів телефонну розмову з міністром оборони Естонії
У понеділок, 12 червня, міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову зі своїм естонським колегою Ханно Певкуром.
Про це очільник українського оборонного відомства повідомив у Twitter.
– Обговорили нові спільні проєкти, спрямовані на зміцнення обороноздатності України. Ми залишаємося на зв’язку і з нетерпінням чекаємо майбутньої зустрічі у форматі Рамштайн, – написав Резніков.
Також міністр подякував Естонії за “непохитну підтримку української армії”.
За словами Резнікова, на наступному Рамштайні будуть обговорюватися деталі “літакової коаліції” для України, а також надання ППО, амуніції та артилерії.
Він зауважив, що Україна очікує аналогічного рівня підтримки з боку країн-партнерів.
Фото: Олексій Резніков
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова