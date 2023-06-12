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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

В окупантів збільшилися випадки дезертирства у штурмових підрозділах на Луганщині – Генштаб

російський окупант
Фото: Getty Images

На тимчасово окупованій території Луганської області почастішали випадки дезертирства у штурмових підрозділах “шторм-z” російських окупаційних військ.

Самовільну втечу з бойових позицій окупантів у Генштабі ЗСУ пояснюють успішними діями Сил оборони України. Про це йдеться у вечірньому зведенні 12 червня.

Також повідомляється про дезертирство близько 25 російських окупантів в Маріуполі та Новоазовську через неофіційне припинення відпусток, які були обіцяні окупантам російським військовим керівництвом.

У Генштабі повідомили, що у затопленій Голій Пристані на Херсонщині російські окупанти дозволяють евакуацію громадян України тільки після отримання хабара.

При цьому знищують паспорти та свідоцтва про народження та інші документи українського зразка. Місцевих мешканців переселяють до тимчасово окупованого українського Криму та Краснодару Російської Федерації.

Крім того у Генштабі відзвітували про успіхи авіації Сил оборони, яка за добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу противника.

Нашими захисниками було знищено ворожий гелікоптер Ка-52 та БпЛА оперативно-тактичного рівня Орлан-10. А підрозділи ракетних військ й артилерії протягом доби уразили три пункти управління, два зенітно-ракетних комплекси, район зосередження особового складу противника та три його артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії, Війна в Україні, ЗСУ
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Оксана Михайлова
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