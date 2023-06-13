Гучно у старому місті: у Криму пролунали вибухи
На тимчасово окупованому Кримському півострові пролунали вибухи.
Про це пишуть Telegram-пабліки.
– В окупованому Криму – “бавовна”: місцеві чули гучний вибух у Кіровському районі, орієнтовно, це місто Старий Крим, – йдеться у повідомленні.
Офіційної інформації наразі немає.
Нагадаємо, що 11 червня у Криму стався вибух на залізничній колії. За попередньою інформацією, було пошкоджено колії та вантажний локомотив.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 475-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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