Гучно у старому місті: у Криму пролунали вибухи

На тимчасово окупованому Кримському півострові пролунали вибухи.

Про це пишуть Telegram-пабліки.

– В окупованому Криму – “бавовна”: місцеві чули гучний вибух у Кіровському районі, орієнтовно, це місто Старий Крим, – йдеться у повідомленні.

Офіційної інформації наразі немає.

Нагадаємо, що 11 червня у Криму стався вибух на залізничній колії. За попередньою інформацією, було пошкоджено колії та вантажний локомотив.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 475-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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