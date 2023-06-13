Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Смертельна ДТП на трасі Київ – Одеса: двоє загиблих, серед восьми потерпілих є діти
На Львівщині через опади з берегів вийшла річка, підтоплені 40 домогосподарств
Були під водою 70 років. Падіння води у Дніпрі відкрило залишки дерев’яних мостів через Хортицю
Угорщина хоче використати українських військовополонених для провокації проти України – ЗМІ
Обмін зношених та “старих” доларів: в НБУ пояснили правила
Україна Терміново
Терміново
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Гучно у старому місті: у Криму пролунали вибухи

Вибух

На тимчасово окупованому Кримському півострові пролунали вибухи.

Про це пишуть Telegram-пабліки.

– В окупованому Криму – “бавовна”: місцеві чули гучний вибух у Кіровському районі, орієнтовно, це місто Старий Крим, – йдеться у повідомленні.

Офіційної інформації наразі немає.

Нагадаємо, що 11 червня у Криму стався вибух на залізничній колії. За попередньою інформацією, було пошкоджено колії та вантажний локомотив.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 475-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Вибух, Крим
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Вибухають у стволі: Міноборони РФ надіслало неякісні снаряди для артилеристів у Брянській області
російські військові
ЄС працює над планом щодо використання активів РФ для відновлення України – CNBC
прапори ЄС
Ситуація неоднорідна: Маляр про обстановку на фронті
Ганна Маляр
Країни НАТО планують стандартизувати снаряди для артилерії
Снаряди, боєприпаси
Резніков зустрівся з послом США та новопризначеним аташе з питань оборони: про що говорили
Гучно у старому місті: у Криму пролунали вибухи
Відео
Підрив Каховської ГЕС: як виправлятимуть шкоду, завдану росіянами

Про херсонські кавуни, рожеві помідори, виноград і персики нам тимчасово доведеться забути. Удар росіян по житниці країни важко перебільшити. Прямі і непрямі втрати українського агросектору від підриву Каховської ГЕС можуть зрости до $10 млрд через неможливість повноцінного ведення сільськогосподарської діяльності на затоплених землях.

Христина Гавриш
Виводили техніку та війська: усі докази причетності РФ до підриву Каховської ГЕС
Каховська ГЕС
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (13.06.2023)
Гучно у старому місті: у Криму пролунали вибухи
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (12.06.2023)
Гучно у старому місті: у Криму пролунали вибухи
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (12.06.2023)
Гучно у старому місті: у Криму пролунали вибухи
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь