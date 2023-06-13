На Херсонщині розширили перелік заборон та обмежень: торкнуться продажу риби й алкоголю

У Херсоні та області запровадили низку обмежень після підриву російськими окупантами греблі Каховської ГЕС. Це стосується заборони на в’їзд до підтоплених населених пунктів.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він зазначив, що відбулося засідання Ради оборони Херсонської області, під час якого обговорили ліквідації наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС, захист людей, а також підтримку військових.

Відтепер на деокупованих територіях Херсонської області заборонено:

в’їзд до населених пунктів, що постраждали через підтоплення. Заборона діятиме до окремого розпорядження;

з 16 червня до 17 липня продаж алкоголю з 15:00 до 10:00;

стихійний продаж водних біоресурсів (риба, раки тощо);

в’їзд до мікрорайону Корабел у Херсоні;

проведення літнього оздоровчого сезону у 2023 році та перебування у місцях масового відпочинку.

При цьому категорично заборонено перебувати в зонах відпочинку, розташованих біля позицій Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури.

Прокудін додав, що після проведення обстеження та зʼясування безпекової ситуації відкриють в’їзд до мікрорайону Корабел для громадян, котрі там зареєстровані або винаймають житло.

Крім цього, в мікрорайоні встановлюється комендантська година, котра триватиме з 15:00 до 12:00.

В ОВА просять мешканців області поставитися з розумінням до вимушених обмежень та неухильно їх дотримуватися, адже рішення ухвалені задля безпеки людей.

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