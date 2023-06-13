Окупанти щодня підривають гідротехнічні споруди, де контратакують ЗСУ – Міноборони

Російські військові наразі щодня підривають гідротехнічні споруди на територіях, де контратакують українські війська.

Про це заявив під час круглого столу в Military media center представник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міноборони майор Владислав Дудар.

Він зазначив, що російські війська замінували велику кількість гідротехнічних споруд Запорізької і Херсонської областей.

– Вони зараз щодня підривають у різних населених пунктах малі гідротехнічні споруди, – сказав Дудар.

За його словами, наслідки цих дій поки що не є масштабними. Від кожного такого підриву страждають сільськогосподарські угіддя одного-двох селищ, однак це відбувається регулярно.

До речі, раніше у NYT писали, що знадобляться тижні або й місяці, щоб оцінити успіх атак, здійснених Україною минулого тижня на широкій лінії фронту.

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