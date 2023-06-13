Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Смертельна ДТП на трасі Київ – Одеса: двоє загиблих, серед восьми потерпілих є діти
На Львівщині через опади з берегів вийшла річка, підтоплені 40 домогосподарств
Були під водою 70 років. Падіння води у Дніпрі відкрило залишки дерев’яних мостів через Хортицю
Угорщина хоче використати українських військовополонених для провокації проти України – ЗМІ
Обмін зношених та “старих” доларів: в НБУ пояснили правила
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Окупанти щодня підривають гідротехнічні споруди, де контратакують ЗСУ – Міноборони

Окупанти щодня підривають гідротехнічні споруди, де контратакують ЗСУ – Міноборони
Фото: Getty Images

Російські військові наразі щодня підривають гідротехнічні споруди на територіях, де контратакують українські війська.

Про це заявив під час круглого столу в Military media center представник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міноборони майор Владислав Дудар.

Він зазначив, що російські війська замінували велику кількість гідротехнічних споруд Запорізької і Херсонської областей.

– Вони зараз щодня підривають у різних населених пунктах малі гідротехнічні споруди, – сказав Дудар.

За його словами, наслідки цих дій поки що не є масштабними. Від кожного такого підриву страждають сільськогосподарські угіддя одного-двох селищ, однак це відбувається регулярно.

До речі, раніше у NYT писали, що знадобляться тижні або й місяці, щоб оцінити успіх атак, здійснених Україною минулого тижня на широкій лінії фронту.

Війна в Україні, контрнаступ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Росія відновила поставки нафти до Північної Кореї – звіт ООН
Кім Чен Ин
Навіщо вам стільки зброї? Подоляк звернувся до союзників, чия техніка вкрита пилом в ангарах
Окупанти щодня підривають гідротехнічні споруди, де контратакують ЗСУ – Міноборони
Окупанти тікають з півночі Криму вглиб півострова та до РФ – партизани
Окупанти щодня підривають гідротехнічні споруди, де контратакують ЗСУ – Міноборони
Густий і чорний дим: в окупованому Луганську пролунали вибухи
Окупанти щодня підривають гідротехнічні споруди, де контратакують ЗСУ – Міноборони
Обом було по 22 роки: внаслідок атаки РФ по будинку у Кривому Розі загинуло подружжя
Давід і Ксенія Епельман
Відео
50 тис. га лісів і 20 тис. тварин під загрозою зникнення: наслідки підриву Каховської ГЕС

Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
Підрив Каховської ГЕС: як виправлятимуть шкоду, завдану росіянами
Окупанти щодня підривають гідротехнічні споруди, де контратакують ЗСУ – Міноборони
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (13.06.2023)
Окупанти щодня підривають гідротехнічні споруди, де контратакують ЗСУ – Міноборони
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (12.06.2023)
Окупанти щодня підривають гідротехнічні споруди, де контратакують ЗСУ – Міноборони
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (12.06.2023)
Окупанти щодня підривають гідротехнічні споруди, де контратакують ЗСУ – Міноборони
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь