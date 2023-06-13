РФ намагається повернути Макарівку під свій контроль, стираючи з лиця землі – ЗСУ

Російські війська намагаються повернути деокуповану Макарівку Донецької області під свій контроль, буквально стираючи село з землі, застосовуючи авіацію, артилерію і навіть були спроби задіяти важку вогнеметну систему Сонцепек.

Про це повідомив речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону Єдині новини.

– У Макарівці тривають стабілізаційні заходи, які здійснюються морпіхами 35 бригади імені контр-адмірала Михайла Остроградського. В цьому районі помітне пересування підрозділів “Z”. Ворог проводив також безуспішні наступальні дії в районі Бдагодатного – це ще одне деокуповане село, – наголосив він.

За його словами, на Таврійському напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні своїх наступальних дій у районах Мар’їнки та Авдіївки, але безуспішно. Зокрема, на Мар’їнському напрямку українські військові відбили всі 14 атак окупантів.

Шершень додав, що саме сюди ворог перекидає для підкріплення підрозділи з Херсонщини.

– Помічено переміщення загонів Ахмат Юг, тут також ідентифіковані чеченські загони Ахмат Север. Ймовірно, відбувається ротація, – сказав він.

Два дні тому українські військові звільнили село Макарівка Донецької області від російських окупантів.

Фото: скрін відео

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