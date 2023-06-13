Росіяни обстріляли Херсонщину, загинув священник

Російська армія з артилерії обстріляла Білозерку на Херсонщині. Окупанти влучили у подвір’я церкви.

Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

В результаті обстрілів загинув священник, йому було 72 роки. Також поранення отримала 76-річна жінка.

– Внаслідок російських ударів пошкоджено чотири житлові будинки, пошту, адміністративні будівлі, центральну площу, обʼєкти критичної інфраструктури, – зазначив Єрмак.

У ніч на 13 червня внаслідок ворожої ракетної атаки по місту Кривий Ріг загинуло 10 людей, ще 28 дістали поранень. Рятувальна операція триває.

Джерело, фото: Андрій Єрмак

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