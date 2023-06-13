Суд відмовив УПЦ МП у доступі до лаври та проведенні там богослужінь – Ткаченко
Господарський суд Києва відмовив УПЦ МП у позові щодо доступу до Києво-Печерської лаври та проведення там богослужінь.
Про це у Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Він зазначив, що представники УПЦ МП вимагали “усунути перешкоди” у користуванні майном лаври, фактично вони хотіли отримати дозвіл на доступ до приміщень і проведення богослужінь.
– Представники чоловічого монастиря УПЦ не прибули на засідання та подавали клопотання про перенесеення, які були відхилені судом, як необґрунтовані. Суд, дослідивши матеріали справи, ухвалив рішення про відмову в задоволенні позовних вимог УПЦ, – поінформував Ткаченко.
Раніше міністр повідомляв, що УПЦ МП у встановлений термін не підписала акти приймання-передання державного майна Києво-Печерської лаври.
Це та всі інші перешкоди будуть долучені до судової справи.
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