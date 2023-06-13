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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Суд відмовив УПЦ МП у доступі до лаври та проведенні там богослужінь – Ткаченко

Києво-Печерська лавра
Фото: Depositphotos

Господарський суд Києва відмовив УПЦ МП у позові щодо доступу до Києво-Печерської лаври та проведення там богослужінь.

Про це у Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Він зазначив, що представники УПЦ МП вимагали “усунути перешкоди” у користуванні майном лаври, фактично вони хотіли отримати дозвіл на доступ до приміщень і проведення богослужінь.

– Представники чоловічого монастиря УПЦ не прибули на засідання та подавали клопотання про перенесеення, які були відхилені судом, як необґрунтовані. Суд, дослідивши матеріали справи, ухвалив рішення про відмову в задоволенні позовних вимог УПЦ, – поінформував Ткаченко.

Раніше міністр повідомляв, що УПЦ МП у встановлений термін не підписала акти приймання-передання державного майна Києво-Печерської лаври.

Це та всі інші перешкоди будуть долучені до судової справи.

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Києво-Печерська лавра, Олександр Ткаченко, Суд, УПЦ МП
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