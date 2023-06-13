У Дніпрі пролунав вибух – повітряну тривогу не оголошено
Вдень 13 червня у Дніпрі пролунав вибух.
Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Офіційного підтвердження інформації наразі немає.
На момент вибуху повітряну тривогу в місті не було оголошено.
Нагадаємо, що в ніч на 13 червня російські війська атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області.
Окупанти влучили ракетою у житлову п’ятиповерхівку. Наразі відомо про 11 загиблих, ще 28 осіб дістали поранення.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 475-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова