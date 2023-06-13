У Дніпрі пролунав вибух – повітряну тривогу не оголошено

Вдень 13 червня у Дніпрі пролунав вибух.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Офіційного підтвердження інформації наразі немає.

На момент вибуху повітряну тривогу в місті не було оголошено.

Нагадаємо, що в ніч на 13 червня російські війська атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Окупанти влучили ракетою у житлову п’ятиповерхівку. Наразі відомо про 11 загиблих, ще 28 осіб дістали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 475-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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