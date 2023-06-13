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Валентина Чорна, редакторка стрічки

У Дніпрі пролунав вибух – повітряну тривогу не оголошено

Вибух

Вдень 13 червня у Дніпрі пролунав вибух.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Офіційного підтвердження інформації наразі немає.

На момент вибуху повітряну тривогу в місті не було оголошено.

Нагадаємо, що в ніч на 13 червня російські війська атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Окупанти влучили ракетою у житлову п’ятиповерхівку. Наразі відомо про 11 загиблих, ще 28 осіб дістали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 475-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Кривий Ріг 13 червня

Війна в Україні, Вибух, Дніпро, Російська агресія
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Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
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