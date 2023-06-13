У Києві на мосту Патона виявили пошкодження тепломережі, місце витоку вже локалізували
На мосту Патона у Києві локалізували пошкодження тепломережі.
Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.
– На гідравлічну міцність та щільність перевіряють тепломережу під мостом Патона. Магістральний трубопровід забезпечує теплом Русанівку і Березняки. Сьогодні о 13:30 в результаті випробувань тут було виявлено пошкодження, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що аварійна бригада Київтеплоенерго оперативно локалізувала місце витоку.
Наразі триває підготовка до проведення ремонтних робіт, які будуть виконувати верхолази.
Нагадаємо, гідравлічні випробування тепломереж є обов’язковою умовою підготовки теплоенергетичного комплексу до наступного опалювального сезону, щоб своєчасно виявити “слабкі” місця трубопроводів і зменшити рівень аварійності під час опалювального періоду.
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова