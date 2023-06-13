У найближчі дні і тижні: Макрон пообіцяв активізувати допомогу Україні для контрнаступу

Президент Франції Еммануель Макрон запевнив, що його країна активізує надання військової допомоги Україні, щоб підтримати контрнаступ українських військ.

Про це він заявив на спільній пресконференції в Парижі з польським лідером Анджеєм Дудою та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Політики зустрілися у форматі Веймарського трикутника, щоб обговорити військову підтримку контрнаступу України та гуманітарну допомогу нашій країні після підриву російськими окупантами греблі Каховської ГЕС.

Макрон нагадав, що країни Заходу активізують постачання озброєння, та пообіцяв більше військової допомоги.

– Ми зробили все, щоб допомогти (контрнаступу України, – Ред.). Ми активізували постачання боєприпасів, зброї та бронетехніки… Ми продовжимо в найближчі дні і тижні, – наголосив президент Франції.

Макрон зазначив, що війна в Україні вже стала стратегічним і геополітичним провалом Росії. За його словами, очевидно, що Україну не завоювати.

– Україна захищається зі зразковою мужністю… Тому наша непохитна підтримка України має продовжуватися: чи то політична, військова, економічна, гуманітарна підтримка, чи допомога у відновленні, – повідомив політик.

За його словами, західні союзники потурбуються про те, щоб РФ не лише програла у війні, а й не змогла повторити подібну агресію.

Макрон додав, що перемога України у війні сприятиме миру та безпеці на європейському континенті.

За даними західних ЗМІ, Франція, Німеччина та Польща пообіцяли підтримувати Київ у військовому плані, поки західні союзники працюватимуть над питанням гарантій безпеки.

Джерело: RMF24

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.