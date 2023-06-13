ЄС працює над планом щодо використання активів РФ для відновлення України – CNBC

Європейський Союз наближається до розробки детального плану щодо використання заморожених російських активів для фінансування відновлення України.

Про це пише CNBC із посиланням на високопоставленого чиновника.

ЄС підтвердив, що понад €200 млрд і окремо €20 млрд активів у всьому блоці належать російському Центральному банку та російським приватним особам відповідно.

Ці активи були заморожені європейською владою після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, щоб накласти санкції на Кремль за його агресію.

– У нас були досить тривалі дискусії (як використати ці активи для оплати реконструкції України. – Ред.), – сказав керівник спеціальної групи ЄС щодо конфіскації російських активів Андерс Анлід.

Він сподівається, що незабаром будуть висунуті ідеї щодо того, як використати принаймні доходи від цих знерухомлених активів. Зазначається, що питання є технічним, юридично та політично складним.

ЄС наполягає на тому, що Росія має заплатити за шкоду і біль, які вона завдає Україні.

Ще у листопаді президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомляла, що ідея полягає в тому, аби створити структуру для управління замороженими коштами, інвестувати їх, а потім передавати виручені кошти Україні.

Нині чиновники зосереджені на першому кроці – використанні надходжень від активів російського Центрального банку, оскільки вважають, що це найпростіший спосіб уникнути юридичних проблем. Наразі незрозуміло, скільки грошей це дасть Україні і як швидко Київ їх отримає.

Економісти сходяться на думці, що є ймовірність того, що ЄС вдасться використати доходи від активів російського Центрального банку законним шляхом, але є ширші занепокоєння щодо того, наскільки це насправді сприятиме Україні.

– Юридично це може спрацювати, хоча це не змінить ситуацію у фінансовому плані, – так вважає Джейкоб Кіркегор, старший науковий співробітник Інституту міжнародної економіки Петерсона.