Знадобляться тижні чи місяці, щоб оцінити успіх наступальної операції ЗСУ – NYT

Знадобляться тижні або й місяці, щоб оцінити успіх атак, здійснених Україною минулого тижня на широкій лінії фронту.

Про це інформує американське видання The New York Times із посиланням на військових аналітиків.

У понеділок в Міноборони України заявили, що українські військові за минулий тиждень звільнили сім населених пунктів в ході наступальної операції у Донецькій та Запорізькій областях.

Видання NYT припускає, що українські захисники шукають місце, де “можна було б вбити клин” в оборону військ РФ. Протягом тижня тривали запеклі бої із застосуванням піхоти, артилерії та танків. Площа взятої під контроль Збройних сил України території склала 90 кв. км.

– Значимість цих досягнень ще належить з’ясувати, і військові аналітики кажуть, що знадобляться тижні чи місяці, а не дні, щоб оцінити успіх наступальної операції, розпочатої Україною минулого тижня на широкій ділянці лінії фронту у Донецькій та Запорізькій областях, – зазначається в матеріалі.

Видання додає, що аналітики поки не бачать ознак значного прориву у щільній обороні російських окупантів.

Експерти вважають, що під час комплексного контрнаступу українська армія, ймовірно, буде використовувати пробні атаки та оманливі маневри.

При цьому, на думку аналітиків, основна частина атакуючих сил України перебуватиме в резерві, щоб після виявлення слабких місць в обороні російських окупантів направляти свої зусилля в цьому напрямку.

В матеріалі наголошується, що руйнування греблі Каховської ГЕС не уповільнило просування українських військ, оскільки вони не намагалися форсувати річку Дніпро.

Проте цей теракт, здійснений військами РФ, мав руйнівні наслідки для багатьох тисяч мирних українців, які були змушені залишати свої домівки, рятуючись від затоплення. Руйнування греблі також створило загрози для Запорізької атомної електростанції.

За даними Генерального штабу ЗСУ, українські військові продовжують успішно просуватися на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби вони відвоювали ще близько 250 м.

Крім того, Сили оборони України протягом доби просунулися на Бердянському напрямку на відстань від 500 м до 1 км.

Джерело : NYT

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