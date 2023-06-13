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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Зруйновані квартири та спалені автівки: як виглядає двір будинку у Кривому Розі після ракетного удару

Зруйновані квартири та спалені автівки: як виглядає двір будинку у Кривому Розі після ракетного удару
Зруйновані квартири та спалені автівки: як виглядає двір будинку у Кривому Розі після ракетного удару
Зруйновані квартири та спалені автівки: як виглядає двір будинку у Кривому Розі після ракетного удару
Зруйновані квартири та спалені автівки: як виглядає двір будинку у Кривому Розі після ракетного удару
Зруйновані квартири та спалені автівки: як виглядає двір будинку у Кривому Розі після ракетного удару
Зруйновані квартири та спалені автівки: як виглядає двір будинку у Кривому Розі після ракетного удару
Зруйновані квартири та спалені автівки: як виглядає двір будинку у Кривому Розі після ракетного удару
Кривий Ріг 13 червня
Фото: Сергій Лисак
Зруйновані квартири та спалені автівки: як виглядає двір будинку у Кривому Розі після ракетного удару
Зруйновані квартири та спалені автівки: як виглядає двір будинку у Кривому Розі після ракетного удару
Зруйновані квартири та спалені автівки: як виглядає двір будинку у Кривому Розі після ракетного удару
Зруйновані квартири та спалені автівки: як виглядає двір будинку у Кривому Розі після ракетного удару
Зруйновані квартири та спалені автівки: як виглядає двір будинку у Кривому Розі після ракетного удару
Зруйновані квартири та спалені автівки: як виглядає двір будинку у Кривому Розі після ракетного удару
Зруйновані квартири та спалені автівки: як виглядає двір будинку у Кривому Розі після ракетного удару
Кривий Ріг 13 червня

У Кривому Розі після нічного ракетного удару тривають рятувальні роботи. Відомо про 10 загиблих, ще 28 людей отримали поранення.

Про це повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, 12 людей госпіталізовані до лікарень міста в середньому, тяжкому та дуже тяжкому стані.

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, у п’ятиповерхівці загинуло чотири людини. Ще шістьох дістали з-під завалів складу приватного підприємства. Там триває рятувальна операція.

14 червня у Кривому Розі оголошено День жалоби за загиблими.

Кривий Ріг 13 червня

Кривий Ріг 13 червня

Олександр Вілкул також розповів, що навпроти зруйнованого будинку в школі на першому та другому поверсі розгорнули штаб. Там можна зареєструватися на розселення та для отримання матеріальної допомоги, задекларувати пошкоджене майно, зареєструватися на відновлення документів тощо.

Постійно надається гаряче харчування.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Фото: Сергій Лисак

Війна в Україні, Кривий Ріг, Ракетні удари Росії
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Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
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