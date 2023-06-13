Зруйновані квартири та спалені автівки: як виглядає двір будинку у Кривому Розі після ракетного удару

У Кривому Розі після нічного ракетного удару тривають рятувальні роботи. Відомо про 10 загиблих, ще 28 людей отримали поранення.

Про це повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, 12 людей госпіталізовані до лікарень міста в середньому, тяжкому та дуже тяжкому стані.

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, у п’ятиповерхівці загинуло чотири людини. Ще шістьох дістали з-під завалів складу приватного підприємства. Там триває рятувальна операція.

14 червня у Кривому Розі оголошено День жалоби за загиблими.

Олександр Вілкул також розповів, що навпроти зруйнованого будинку в школі на першому та другому поверсі розгорнули штаб. Там можна зареєструватися на розселення та для отримання матеріальної допомоги, задекларувати пошкоджене майно, зареєструватися на відновлення документів тощо.

Постійно надається гаряче харчування.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Фото: Сергій Лисак

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