ЗСУ продовжують контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту – ISW

Українські військові продовжують контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту. 12 червня їм вдалося досягти територіальних успіхів.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначено, що 12 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони на Донецькому та Таврійському (Запорізькому) напрямках просунулися на 6,5 км та відбили 90 квадратних кілометрів території за останній тиждень.

Вона додала, що за той самий період ЗСУ звільнили один населений пункт на заході Запорізької області та шість населених пунктів на сході Запорізької та заході Донецької областей.

Водночас російські блогери стверджували, що 12 червня війська РФ перейшли в контрнаступ на заході Донецької області після тактичних успіхів, досягнутих ЗСУ 11 червня в районі Времівського виступу.

Аналітики вказують, що російські війська не здобули жодних підтверджених територіальних здобутків у цій контратаці. Хоча деякі російські джерела стверджують, що окупанти нібито захопили Макарівку (5 км на південь від Великої Новосілки), в Міноборони України це спростовують.

Проросійський бойовик Ігор Гіркін заявив, що якщо ці повідомлення РФ правдиві, то вони підтверджують “успіх російської тактики гнучкої оборони” в цьому районі, і що російське військове командування дбає про виснаження українських сил, ніж про повернення території.

Гіркін стверджував, що типовим захистом російських військ є відхід у тил, щоб вивести українську піхоту з-під прикриття української ППО і засобів радіоелектронної боротьби. Потім російські війська атакують цей район за підтримки танків і ППО, щоб перешкодити українським силам перекинути елементи ППО на звільнені райони.

У ISW додають, що, за даними російських блогерів, погані погодні умови примусили літаки РФ приземлитися, що ускладнило оборону від українських атак поблизу адміністративного кордону між Донецькою та Запорізькою областями.

Російські джерела стверджували, що 11 червня ЗСУ вдалося досягти тактичних успіхів через сильний дощ і туман, які не дали змоги ВКС РФ і гелікоптерам завдати ударів по скупченнях українських сил.

Терорист Гіркін заявив, що важливу роль у визначенні результату операцій на цій ділянці найближчими днями відіграватиме погода.

У ніч на 13 червня російські терористи запустили по цивільній інфраструктурі України, за попередніми даними, 14 крилатих ракет Х-101/555 та чотири ударні дрони Shahed.

Джерело : ISW

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