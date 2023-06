Авіація РФ активізувалася на Півдні на тлі контрнаступу ЗСУ – розвідка Британії

Протягом останніх двох тижнів спостерігається збільшення кількості польотів російської тактичної авіації, особливо над Півднем України.

У розвідці Міноборони Великої Британії вважають це відповіддю країни-агресора на активізацію українських наступальних операцій, оскільки Повітряно-космічні сили РФ намагаються підтримати наземні війська ударами з неба.

Водночас у розвідці зауважують, що кількість бойових вильотів російських бомбардувальників залишається набагато нижчою за піковий показник – до 300 щоденних бойових вильотів – на початку повномасштабної війни.

– Від початку вторгнення Південь України часто був доступнішим для повітряних операцій РФ порівняно з іншими ділянками фронту. За останній рік ПКС збільшили використання зброї класу повітря-земля, наприклад, керованих авіабомб, що дозволяє штурмовикам залишатися на значній відстані від своїх цілей, – ідеться у зведенні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 14 June 2023.

Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/90P42VA3t1

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/B5dsskplYC

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 14, 2023