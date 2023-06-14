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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Авіація РФ активізувалася на Півдні на тлі контрнаступу ЗСУ – розвідка Британії

Ту-95 Tu-95mc
Фото: Getty Images

Протягом останніх двох тижнів спостерігається збільшення кількості польотів російської тактичної авіації, особливо над Півднем України.

У розвідці Міноборони Великої Британії вважають це відповіддю країни-агресора на активізацію українських наступальних операцій, оскільки Повітряно-космічні сили РФ намагаються підтримати наземні війська ударами з неба.

Водночас у розвідці зауважують, що кількість бойових вильотів російських бомбардувальників залишається набагато нижчою за піковий показник – до 300 щоденних бойових вильотів – на початку повномасштабної війни.

– Від початку вторгнення Південь України часто був доступнішим для повітряних операцій РФ порівняно з іншими ділянками фронту. За останній рік ПКС збільшили використання зброї класу повітря-земля, наприклад, керованих авіабомб, що дозволяє штурмовикам залишатися на значній відстані від своїх цілей, – ідеться у зведенні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 476-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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