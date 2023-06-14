Авіація РФ активізувалася на Півдні на тлі контрнаступу ЗСУ – розвідка Британії
Протягом останніх двох тижнів спостерігається збільшення кількості польотів російської тактичної авіації, особливо над Півднем України.
У розвідці Міноборони Великої Британії вважають це відповіддю країни-агресора на активізацію українських наступальних операцій, оскільки Повітряно-космічні сили РФ намагаються підтримати наземні війська ударами з неба.
Водночас у розвідці зауважують, що кількість бойових вильотів російських бомбардувальників залишається набагато нижчою за піковий показник – до 300 щоденних бойових вильотів – на початку повномасштабної війни.
– Від початку вторгнення Південь України часто був доступнішим для повітряних операцій РФ порівняно з іншими ділянками фронту. За останній рік ПКС збільшили використання зброї класу повітря-земля, наприклад, керованих авіабомб, що дозволяє штурмовикам залишатися на значній відстані від своїх цілей, – ідеться у зведенні.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 14 June 2023.
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— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 14, 2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 476-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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